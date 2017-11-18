

العامرية سعدالله

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 21:10

المحور: الادب والفن









رسالة إلى إيفانوس

هذا الضوءُ الذي يغشَى المكانَ كأنّهُ حبالٌ تشدُّنا لهذا الفضاءِ الرّخو أو سلالمُ ترفعُنا إلى قوسِ قزحٍ ...تقودُنا إلى غيمةٍ هناك... لكأنّ الشمسَ فتاةٌ صغيرةٌ تنادينا لنلهوَ معًا بكرةِ النّارِ...

إيفانوس ...يا وهجًا ينمُو في دمِي ...الشمسُ تناديكَ وفيبيوس يزكّي رحلتَكَ، وهذه الأشجارُ الصّامدةُ في وجهِ الرّيحِ تدعمُكَ ..

يا كلّ الكائناتِ هُبِّي من غَفوتِكِ ، آن للصّمتِ أن يستيقظَ...وآنَ للأرضِ أنْ تنتفضَ سنُشعلُ أصابعَنا شمعةً ،تسري دمائِنا نسغًا في الرّمالِ السّاكنةِ تُبلّلُ أحلامَنا .ستنسى النّجمةُ السّاهرةُ مراقِيها وتنشدُ للفجرِ الجديدِ مواويل، وتتنفّسُ الأرضُ ويتدفّقُ الماءُ في جسدِ الصحراءِ القاحلةِ وتكبرُ حورياتُ التّيهِ ويتكورُ نهدُ الأرضِ ..

الأرضُ أنثى تهتزُّ فينفجرُ ماؤُها زلالاً، طوفانًا يغمرُ السّديمَ ...

إيفانوس هذا يومُك ،اِبسطْ جناحيْك ظلًا وارفًا ...

إيفانوس كُنْ بُراقًا يحملُني في رحلةِ التّيهِ، يستنفرُ الغيمَ، يوغلُ في لجةِ اللّيلِ ينكشفُ السّؤالُ ويتعرّى وجهُ الحقيقةٓ وينكشفُ السّرُّ...

العامرية سعدالله

2017/11/18