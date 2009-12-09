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ماتريوشكا- قصة قصيرة مترجمة


شيماء هادي راضي
الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 19:08
المحور: الادب والفن
    


ماتريوشكا*
موراغ ستن*

ترجمة: شيماء هادي

هذا الاسبوع وعندما رأيت دميتي الروسية، نطَ قلبي خافقاً. عيناها اللامعتان الواسعتان بدت عليهما غشاوة، وابتسامتها كانت ثنية للفم في محاولة للابتهاج أكثر من كونها الدفء المعتاد لها، والغناء الذي يأتي بالأمل.

قالت وهي تغص بكلماتها:
"لقد توفي حبيبي، أخبرني الطبيب بأنه سيكون على ما يرام، لكن لا".
" آه مارينا كم مزعج ذلك بالنسبة لك... وأعتقد، آه لا، لا تستسلمي مارينا كوني كالدمية الروسية ثانية، ارتدي وجهاً جديداً وثوباً جميلاً كما فعلت في وطنك عندما تحطم عالمك اول مرة.
وحينما تذهب مارينا لعملها في محل لبيع الملابس المستعملة في بلاك تاون، تصرح جازمة:
" العمل جيد". أني أجاهد لأكبح رغبتي لمساعدتها في العمل، رتبت أكوام الملابس بطريقة
مسعورة، بيد أنها لا تحتاج لمساعدة جسدية في الوقت الحاضر.
وفيما بعد أخبرتني:
"في غضون اسبوعين سأذهب الى روسيا في عطلة تستمر لستة أسابيع".
يجول في خاطري بأنها ستكون على ما يرام. ستجتمع مع عائلتها ويشربون الفودكا سوية، سيرقصون ويستعيدون القصص القديمة للكفاح والبقاء ويضحكون. سيأخذونها الى أماكن حيث يبدأ التعافي، سيقدمون لها أشياءً تذكارية كي تتذكر وطنها وربما تكون دمية ماتريوشكا هي ما ستُريه لحفيدها الصغير عند عودتها الى أستراليا. وفي اللحظة عينها، هي تحب وجودها في روسيا وتفتقد استراليا، إنها حقيقة كل المهاجرين واللاجئين، قدمُ في كل أرض.


*ماتريوشكا: دمية مصنوعة من الخشب، اسمها مشتق من المرأة الروسية الأم التي تحكم أسرتها.

الكاتبة في سطور:
*موراغ ستن: كاتبة أسترالية، تكتب عن تجاربها الخاصة وتجارب الآخرين وكذلك تكتب المسرحية والقصص القصيرة، وتعمل على تعليم اللغة الإنجليزية للمهاجرين





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شيماء هادي راضي

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- قصة قصيرة مترجمة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيماء هادي راضي - ماتريوشكا- قصة قصيرة مترجمة