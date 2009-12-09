

سليمان الهواري

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 16:31

المحور: الادب والفن









الاعتراف السادس و الثلاثون

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قديستي ..

أيّتها الساكنة عينَ الشمسِ

ترجّلي من عليائكِ

فهاهنا في الصّدرِ خيلٌ وحرفٌ ونداء

هاهنا رسائل من قصائد وبارود

كحّلي عيوني بعيونكِ

أيّتها المارّة بين الخفقة والخشية

أحرقيني نورا ونارا

أنثري رمادي على الخدود المحفورة اشتياقا

لعل الفجر يعانق شمس المغيب

أشرقي في قلبي ياسمينا وأطفالا وزغاريدا

أعلني بداية النهايات

قديستي ..

ايتها المسافرة في بحر الدعاء

أشرقي واطلقي سراح الحياة

مذ اسرجت للغياب صهوة الدمعة

علقت القلب في برج الريح

اقتربي

و من كم الزفرات غردي لحن العناق

لك عشقي ..لك انا

قديستي ..

يا ارتعاشة السّماء

فيضي رغبة

واجعلي أرحام الأرض تهتز بزهرات عشقي

الحرف مائي

وحقولك المزهوّة حياة صفحات اشتهائي

فالْقِ القلب وهو شهيد واصغ السمع ..

هذا أنين التراب ينادي مبضعي

يا نار الغيث تحت ضلع اشتياقي ..

صُبّي صبًّا

فمواسم الربيع تكره الجياد المترددة

وأنا الذي ما ضيّعتُ في العشق فريضة

حتّى آخر آية في سفر الجسد المقدس

يا رهبة اللذة في انشقاق الوقت

توقفي وسمّيني الخلود أَنا في تراتِيل الرّجفة

كما سمّيتكِ ذاتَ غزوة

ربّ الكون أنت بصيغة المؤَنّثِ