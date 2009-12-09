أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - اعترافات .. من خارج زمن الحب 36


اخر الافلام











المزيد.....

اعترافات .. من خارج زمن الحب 36


سليمان الهواري
الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 16:31
المحور: الادب والفن
    


الاعتراف السادس و الثلاثون
**************
قديستي ..
أيّتها الساكنة عينَ الشمسِ
ترجّلي من عليائكِ
فهاهنا في الصّدرِ خيلٌ وحرفٌ ونداء
هاهنا رسائل من قصائد وبارود
كحّلي عيوني بعيونكِ
أيّتها المارّة بين الخفقة والخشية
أحرقيني نورا ونارا
أنثري رمادي على الخدود المحفورة اشتياقا
لعل الفجر يعانق شمس المغيب
أشرقي في قلبي ياسمينا وأطفالا وزغاريدا
أعلني بداية النهايات
قديستي ..
ايتها المسافرة في بحر الدعاء
أشرقي واطلقي سراح الحياة
مذ اسرجت للغياب صهوة الدمعة
علقت القلب في برج الريح
اقتربي
و من كم الزفرات غردي لحن العناق
لك عشقي ..لك انا
قديستي ..
يا ارتعاشة السّماء
فيضي رغبة
واجعلي أرحام الأرض تهتز بزهرات عشقي
الحرف مائي
وحقولك المزهوّة حياة صفحات اشتهائي
فالْقِ القلب وهو شهيد واصغ السمع ..
هذا أنين التراب ينادي مبضعي
يا نار الغيث تحت ضلع اشتياقي ..
صُبّي صبًّا
فمواسم الربيع تكره الجياد المترددة
وأنا الذي ما ضيّعتُ في العشق فريضة
حتّى آخر آية في سفر الجسد المقدس
يا رهبة اللذة في انشقاق الوقت
توقفي وسمّيني الخلود أَنا في تراتِيل الرّجفة
كما سمّيتكِ ذاتَ غزوة
ربّ الكون أنت بصيغة المؤَنّثِ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سليمان الهواري

إجمالي القراءات: 963,168
المقالات المنشورة: 595
- اعترافات .. من خارج زمن الحب 35
- جلالة الحب
- اعترافات .. من خارج زمن الحب 34
- اعترافات .. من خارج زمن الحب 33
- اعترافات .. من خارج زمن الحب 32
- اعترافات من خارج زمن الحب -31-
- بغيتكْ ..
- لصوص الإمارة
- خرافة الزلزال
- زلزال
- سوّلْ
- حكايا من همس الذاكرة -6- ** الليلة نسكرو **
- اعترافات من خارج زمن الحب -30-
- وطني علمني
- اعترافات من خارج زمن الحب -29-
- اعترافات من خارج زمن الحب -28-
- بعض المودة .. في الوطن
- اعترافات من خارج زمن الحب -26-27-
- اعترافات من خارج زمن الحب -25-
- اعترافات من خارج زمن الحب -24-

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بنكيران في لقاء مع شبيبة -البيجيدي-: الله يخرج العاقبة بسلام ...
- عاجل..الحزب الحاكم في زيمبابوي يقيل موغابي وزوجته
- جرابلس السورية مسرح لفيلم تركي عن الثورة
- فوز الفيلم البرتغالي -زويس- بجائزة مهرجان السينما والهجرة با ...
- بالفيديو...فنانون فلبينيون يتنافسون في مسابقة الرسم الحي لمد ...
- كاريكاتير
- رواية -سيدات الحواس الخمس- جديد جلال برجس
- كشف أثري يحقق تقدما بدراسة مخطوطات البحر الميت
- هذه البلدة التاريخية هي الأفضل لتصوير الأفلام في العالم.. هل ...
- كتاب -موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الإنسانية والفلسفة- ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- يوم كان الأمر له كان عظيما... / محمد الحنفي
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - اعترافات .. من خارج زمن الحب 36