

هاتف بشبوش/عراق/دنمارك

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 14:05

المحور: الادب والفن









نســــــــــــــاء (19).................



المرأةُ في بلادي ، عصيّةُ المنالِ

ولذا.....

يستوجبُ الأمرُ ، الإتيانَ بإبليس

كي يستمني المسكينُ

على شفاهٍ و وأثداءٍ و سيقانٍ لامرئية

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في بلادي

لايمكن لنا أنْ نحقق صبواتنا

الاّ في المبغى

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في أوربا

نستطيعُ أن نرى القبلَ الطويلةَ

والعناقَ الشديدَ والضمّ الخفيفَ

ولعقَ اللسانِ المثيرِ

انهم يفعلوها أكثرَ حميمية ً

في الشوارعِ المكتظّةِ ، بعابري السبيل

أو الحاسدينَ.... مثلي أنا

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أيها الغربي ، لم أكنْ أعرفْ

بعد مضي أكثرَ من عشرين عامٍ على التجربة

أنّ تقبيلَ هنِّ من تهوى

له شئ عظيمُّ من اللذةِ والأمتاع

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وقالتْ لي لماذا تأخرتَ

قلتُ:

كنت ابحث عن وردةٍ

تليقُ بنورِ وجهك

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تعجبني تلك المرأة التي

في وجهها خليطاً من الجمالِ والمأساة





هـــاتف بشبوش/عراق/دنمارك