

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 13:34

المحور: الادب والفن











في اللقاء الذي اقيم حول طرح كتاب المونولوجست الساخر للفنان الراحل " عزيز علي " , واستعرضه مؤلفه الباحث قحطان جاسم بلغة هادئة ومفصلة تخلو من المصطلحات والتعابير الأنشائية والمعقدة أدّت الى تفاعلٍ ملحوظ من الحاضرين .

الندوة حضرتها نخبة من الأعلاميين والأدباء والفنانين , وبحضورٍ متميز من السيدات والآنسات , وتخلل ذلك عرض مقاطع ومشاهد لمونولوجات مختلفة للفنان الراحل , اثارت لدى الجمهور مشاعر الحنين الى الزمن الماضي .

مداخلتي كانت أنّ المونولوجست السياسي العراقي " عموماً " والذي يمتاز عن المونولوجات العربية , لا سيما المصرية واللبنانية بأنه يمتاز بخاصية استخدامه في مختلف العهود والأنظمة السياسية التي مرّت في حكم العراق , ومهارة المونولوجست العراقي في اختيار مفردات ورموز تتكيّف بمرونة عالية مع مختلف الأوضاع السياسية التي شهدتها الساحة العراقية , فذات المونولوج الذي صيغ ضدّ نوري السعيد او الحكم الملكي , قد جرى استخدامه في زمن الرئيس الراحل عبد الكريم قاسم وانظمة الحكم التي اعقبته , وذلك ما أتاح لقوى المعارضة العراقية المختلفة في الخارج لإعادة بث تلك المونولوجات وتحريك مشاعر الجمهور " بشكلٍ او بآخر " , وكأنّ كلمات المونولوج موجهة ضدّ هذا النظام الحاكم او سواه , وتحميله مسؤولية الأوضاع الناجمة في البلاد .!

من دواعٍ كثار من أسى وشجن , أنّ الغزو والأحتلال الأمريكي للعراقي وافرازاته , كأنها منعت وحظرت اوكسجين الفن عن المونولوج العراقي , وكبّدت الجماهير خسائر شاعرية فادحة .!