

عبد القادر البصري

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 13:33

المحور: الادب والفن









هل رأيتمُ جثةً

تتنقلُ في الشوارع ِ والأزقةِ

وتصاحبُ الحانات ..

تمشي على ساقين متعبتين ،..

ساقان من قصبٍ ،

يعفرها ترابٌ ثقيلٌ ثقيلْ ..

هل رأيتم جثةً

تنظرُ إليكم وتحدثكم

بلسانٍ مشطورٍ ،

وكلماتٍ بارده..

جثةٌ تجلسُ بينكم

تصعدُ الباصَ مثلكم ،

وتركبُ دراجتها الهوائية السوداءْ..

ولاتعرفُ كيف تبتسم

إلا حينَ تهمدُ الأنفاس

هي أنا ..

أنا العراقي الحزين !

فمنذُ الفٍ وأربعمائةِ عامٍ وأنا

أدخلُ من سوادٍ الى سواد

ومذ فتحتُ عيني على الدنيا ،

لم أرَ أُمي ترتدي غير هذا السواد

أنا لستُ مثلكم

وأيامُ اسبوعي ليست كأيامكم

ياعشاقَ هذي البلاد ،

نهايةُ الأسبوع عندي جمعةٌ

أراها (مباركةٌ)

وهي ثقيلةٌ ، ثقل دمي

وكؤوسُ نبيذكم المترعةِ

بضوء النجوم والموسيقى

لاتشبه جماجم قتلانا التي صارت

كؤوساً لشراب الطغاةْ ..!