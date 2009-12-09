

الدكتورة ألطاف محمد أحمد البارودي شاعرة بقلم:الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 10:49

المحور: الادب والفن









القصيدة الأولى

يا مالك القلب

الشاعرة الدكتورة ألطاف محمد أحمد البارودي

يا مالك القلب

لم تكن مالكه

استأجرناك غرفة من أربع غرف

فإن بعدت فلابد أن تتركه

يقف غيرك على باب أمانيه

فكيف يسكنه وأنت باق فيه؟!!!

كذب كذب كذب

حبك كذب

وعدك كذب

بعدك كذب

وحتى قربك كذب

كنتَ في حياتي أحلى وأروعَ كذب

أتقنتَه وصدقتُه

والآن ليتكِ تعودين يا أيامي

بأحلى كذب

اشتقت لكذبك

بكل صدقٍ

عد أيها الكذب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

القصيدة الثانية

حب الشعراء

الشاعرة الدكتورة ألطاف محمد أحمد البارودي

لا تصدقي يا صغيرتي كلام الشعراء

فحبهم هراء في هراء

ووعودهم تذرف في الهواء

لا تصدقيهم يا صغيرتي

يعيشون في الخيال

ويملكون ألف بال

ولهم مريدات كثار

البيضاء والشقراء والسمراء

جميعهن يتمنين الوصال

وجميعهن يصفهن بالجمال

وسعيدا بكونه شهريار

يحادثهن ليل نهار

لا تقربي يا صغيرتي

ولا تصدقي

وابعدي ابعدي بالمشوار

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الشاعرة الدكتورة ألطاف محمد أحمد البارودي تعرفنا بنفسها

حاورها/ الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

- ما اسمك بالكامل؟

- د ألطاف محمد أحمد البارودي

استشاري تخاطب

استشاري تغذية

نقيبة الذاتيين وذوي الإعاقة

أمين عام المرأة لحزب مصر المستقبل على مستوى الجمهورية

رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان الخير الخيرية

حضرتك لو {بتيجي} فيصل ممكن تشرفني في المؤسسة

- تاريخ ميلادك؟

14/5/1963

- أين ولدت؟

- جرجا محافظة سوهاج

- لمن قرأت؟

- لشعراء مثل:

أحمد شوقي

جبران خليل جبران

محمود سامي البارودي

وكتاب مثل:

نجيب محفوظ

زكى نجيب محمود

والعقاد

وغيرهم

ولا تسألني..ماذا قرأتِ لهم؟

- هل قرأتِ لي؟

- الحقيقة تشوقت أن أقرأ لك الآن فقط

هل من الممكن أن ترسل لي ديواناً

أو ما تراه جميلاً لديك

- ماذا قرأتِ الآن لي؟

- قرأت قصيدة اليوم على صفحة المجلة

- ما اسمها؟

- ما كتب اليوم من أصدقائك

في وصفك

- تقصدين سيرتي الذاتية؟

- نعم

مشرفة

- ما رأيك في سيرتي الذاتية بصراحة وبدون مجاملة؟

- ثرية جد جدا وواجهة مشرفة لشاب

هذه السيرة تناسب شيخا كبيرا ليأخذ كل عمره لتحقيقها

سابق عصرك وعمرك ما شاء الله

ما تخيلت هذا في مصر

واضح مثابرتك واجتهادك

وإصرارك على المضي رغم الصعاب

- حدثينا عن ألطاف البارودي الشاعرة؟!!!

من أول ابتدائي كانت لدي الجرأة للوقوف في طابور الصباح لإلقاء أناشيد وأشعار أختارها من الكتب .

وأذكر وقتها أنني اخترت من مجلة كيف أنني أريد أن أتزوج فدائيا وأحمل رشاشه على ذراعي كنت أشب ليروني من وراء السور

واستمر الوضع .

وفي إعدادي كنت معروفة بتجهيز كلمات الترحاب وأشعار الاستقبال لضيوف المدرسة .

أوقات الناظر يقول لي فيه:

"فلان آتٍ في الطريق بسرعة جهزي أبياتاً للترحيب به أو كلمة تليق .

كنت أجهز مسبقا لأني أعرف المطلوب كل مرة .

في ثانوي لم أظهر موهبتي وكنت أحتفظ بكتاباتي لنفسي لأن الصعيد يأبى وقتها على البنت أن تجهر بصوتها في الميكروفون .

وكان الانزواء بناء على طلب العائلة وإلا...

واستمر الوضع .

إلى أن أنهيت الجامعة وكنت أكتب وأجمع ما أكتب في كشاكيل .

وبعد الزواج وطالما كنت في الغربة كانت أشعاري ألقيها في السعودية في ندوات نسائية .

وتركت السعودية وجئت إلى مصر إجازة كأي إجازة وجاءني إصرار غريب عل عدم العودة وإلى الآن توجد كتاباتي وأشيائي في السعودية.

وعدت 2010 وبعدها الثورة .

وكتبت في الثورة وإلى الآن أكتب أشعاراً وأغاني وما أسميه {حلمنتيشي} لا هو شعر ولا هو نثر .

كتابات خفيفة الدم فقط للترويح أو نقد مرح "

- لو قلت لك :قولي كلمة لقراء شعرك ..ماذا تقولين؟

"قرائي الأعزاء ما أقدمه من أبيات إهداء منى لكم تستحقونه وزيادة فما كتب كتب لكم واستمراريتي بكم أشعاري هداياي المتواضعة لكم ولو ملكت نجوم السماء ما بخلت بها لأنكم أروع ما أملك فهلا قبلتم هداياي فأنا بكم استمر؟!!! ألطاف البارودي"

- خليك معي

- معك

- حالتك الاجتماعية؟

- لازم؟!!!

- لازم يا ألطاف

- منفصلة ولم أعلنها أنت عارف لماذا – أكيد- أنا لم أعلنها .

اكتب متزوجة أفضل..ممكن؟!!!

- مطلقة؟!!!

- ما سبب الطلاق؟!!!

- وهل عندك أولاد أو بنات ؟!!!

- ولد وبنت .

بنتي دكتورة أسنان وابني أول إعدادي .

-ما سبب الطلاق بصراحة..هذا مهم جدا؟!!!

- ما أهميته؟!!! ..لن يزيد أو ينقص شيئاً

حتى معلومة متزوجة أم لا ليس لها أهمية للقارئ .

-مهمة جدا في تحليل شعرك ومعرفة حياتك ..فالشاعر ابن بيئته .

- أكون واضحة معك

أنا لا أحب الكلام في حياتي الخاصة .

هي ملكي وهو أبو أولادي .

له عليَّ حقوق .

أبسطها ألا أذكره في غيبته .

وأنا لا أريد أن أتحدث عنه مطلقا لا بالسلب ولا بالإيجاب .

له ماله وعليه ما عليه .

له من الله ما يستحق .

هكذا تعلمنا وتربينا أن نصون حتى بعد الافتراق .

لا تنسَ .

العائلات لها أعراف .

فما كنت قبل سنوات أستطيع طلب الانفصال مهما كانت الأسباب .

والانفصال حديث الحدوث لدينا .

- وضحي للقراء كيف أنك بنت عم الشاعر الكبير محمود سامي البارودي؟

اتصال في الجد الأكبر وبمنصبه كرئيس وزراء ذاع صيته وكان يقيم في القاهرة وكان الأعمام أبناء الجدود يتواصلون معه وينقلون له كل ما يحدث في العائلة

وحتى الآن لنا أوقاف لو حصرت ستعادل أضعاف أملاك الخديوي ولا زلنا نحارب مع الدولة من أجلها هذه الأوقاف على مستوى الجمهورية

وطبعا كثير من العائلة نعموا بالباشاوية ولازالوا يذكرون حتى الآن

رحمهم الله .

حاورها وراجع لها كلامها شعرا ونثرا: الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم









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