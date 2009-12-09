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إلى صاحب السمو ...


زهرة الناردين
الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 02:25
المحور: الادب والفن
    


إلى صاحب السمو ...
قد ينقر الطير على شغاف القلوب، و لا يطمح لتساقط و التراقص أملا جمع قطرات ندى نزق من هبات بلاطك لا تغويه قصور الهوى ذو مراس صعب ماقت للرق صادق الشمس مغردا لكل غصن يبتعد فوق حدود السديم و يعود بنافذة من ياسمين اوغل في عطره دون ملل ،و دعك من مجون السلاطين فكأس كبريائه مترعة . يطوى المسافات المتراخية لأجل راحة خلده، ان سقطت ريشة عاف الباقي الأرض لا يركع لشاهقات خيالك يعجبه الحب و يعزف لحن النفس داجنه ليس بداجن .ليست الصورة التي تراءت لك !
عشه جناح و بحر تتكاثف أحلامه حتى تغشاه ترنم ،يتمازج معك ازدهاء و لا ينضو لونه ...
زهرة الناردين ليبيا





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زهرة الناردين

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