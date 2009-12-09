

كامل راهي مرزوك

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 02:25

المحور: الادب والفن









المخبوء…

••••••••••••••••••••••••••••••واهمٌ گلگامش ! الخلودُ هنا قبلَ الرحيل ، قبلَ أن يفقدَ أنكيدو ، قبلَ أن يعود ؛ لكن كان الذي كان ؛ هو ذا الإنسان . مكتبةُ الإسكندرية تعرفُ المعنى ؛ بُرجُ بابلَ انشطار ! إشعاعُ الشمسِ في السطور ؛ الحرفُ حياة . زمزمَ بئرُ الانتظار ! جاءَ اليقين ؛ الملاكُ في السماء ؛ صوتٌ من ضياء ! ماتَ الشيطان ؛ شايلوك بخبثٍ لئيم : ومَن أكون ؟! ربّما ترى الوحشَ مع الغزال ؛ لكن لن ترى شايلوك مع أنطونيو… بغيرِ تضاد ؛ المخبوءُ نابُهُ الأيام .

•••••••••••••••كامل راهي مرزوك - العراق••••