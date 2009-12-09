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قصيدة قصيرة / اتركونا


بويعلاوي عبد الرحمان
الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 02:23
المحور: الادب والفن
    


قصيدة قصيرة


اتركونا
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ارحلوا مـن هنا

أيها ( القادمونْ )

إن لي مولدا ها هنا

إن لي منـزلا هاهنا

إن لي مدفـنـا هاهنا

اتركونا في سلامْ

ارحلوا

ارحلوا


بويعلاوي عبد الرحمان ( بويا رحمان )

وجدا - المغرب

18 - 11 - 2017





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بويعلاوي عبد الرحمان

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بويعلاوي عبد الرحمان - قصيدة قصيرة / اتركونا