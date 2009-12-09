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ركن دافئ في عينيك


عبد العاطي الخازن
الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 23:48
المحور: الادب والفن
    


سأظل هنا ..
رابضا في الركن
في حوار المقل ،
وفي انعكاس القمر على بحيرة عينيك
وفي كل المحن .

سأظل هنا ..
أنتظر طائر الهدهد
ليحكي لي عن جمال عيون بلقيس ،
و السندباد ليكتب عن البحر و المستحيل
و المسيح لأصلب في عينيك مرتين .

سأظل هنا ..
أحمل هديتي
أشعارا و ورود
وفي كل مرة أسألك :
أي وردة تحبين
أن أزرع لك
بجانب قلبك ؟





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عبد العاطي الخازن

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