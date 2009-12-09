

عبد العاطي الخازن

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 23:48

المحور: الادب والفن









سأظل هنا ..

رابضا في الركن

في حوار المقل ،

وفي انعكاس القمر على بحيرة عينيك

وفي كل المحن .



سأظل هنا ..

أنتظر طائر الهدهد

ليحكي لي عن جمال عيون بلقيس ،

و السندباد ليكتب عن البحر و المستحيل

و المسيح لأصلب في عينيك مرتين .



سأظل هنا ..

أحمل هديتي

أشعارا و ورود

وفي كل مرة أسألك :

أي وردة تحبين

أن أزرع لك

بجانب قلبك ؟













