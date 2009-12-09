

مرام عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 20:10

المحور: الادب والفن











رصاصةٌ واحدةٌ تكفي لا أكثرَ؛ لتسلِّمَ الروحَ الحبيبةُ ، باذخٌ رصاصكَ ، ذئبٌ جائعٌ ألايشبعُ من نهمٍ ومن سقمٍ !! ماعدتَ بحراً يزخرُ صدرهُ بالَّلآلئِ ، ولا حقلَ قمحٍ يهدي سنابلهُ للعصافيرِ والجياعِ ،ولاحبَّا يورقُ شوقا ووردا ، الشَّمسُ لاترحلُ عن وطنٍ ، والفجرُ ما تناءى يوماً عن قمرٍ ، هو شراعٌ يحملُ خيباتِ الخريفِ وليالي الصقيعِ للوردِ والربيعِ ؛ ليبتاعَ وشاحَ الغرورِ وجواهرَ الرِّمالِ من أقاصي الشمالِ إلى أقاصي الجنوبِ ، إبحارٌ في خلجانِ الغيابِ رغبةً بالسَّير مع الرِّيح ، قناعُ مسافرٍ يهوى جزرَ العبثِ الرخاصِ ، ويهرب من شموخِ الأرزِ وأصالةِ النخيلِ ، هي ثورةُ رحيلٍ بلا قاربٍ أوجناحٍ لاتعرفُ مِنَ الجمالِ إلا فساتين القصب

و القبورَ المزخرفةَ ومن النسورِ إلا الريشَ المنثورِ

لاتعترفُ بنخلةٍ في القلبِ ، وسوسنةٍ في الروحِ

لاتعلمُ من الحضارةِ إلا القشورَ ؛ فتتوهُ في صحارى الجهلِ ، ولاتسمعُ نداءَ الربيعِ وواحاتِ الحبِّ في عالمٍ نجيعٍ فتضيعُ ، ويبكي الوطنُ