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الشَّمسُ لا ترحلُ عن وطن


مرام عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 20:10
المحور: الادب والفن
    



رصاصةٌ واحدةٌ تكفي لا أكثرَ؛ لتسلِّمَ الروحَ الحبيبةُ ، باذخٌ رصاصكَ ، ذئبٌ جائعٌ ألايشبعُ من نهمٍ ومن سقمٍ !! ماعدتَ بحراً يزخرُ صدرهُ بالَّلآلئِ ، ولا حقلَ قمحٍ يهدي سنابلهُ للعصافيرِ والجياعِ ،ولاحبَّا يورقُ شوقا ووردا ، الشَّمسُ لاترحلُ عن وطنٍ ، والفجرُ ما تناءى يوماً عن قمرٍ ، هو شراعٌ يحملُ خيباتِ الخريفِ وليالي الصقيعِ للوردِ والربيعِ ؛ ليبتاعَ وشاحَ الغرورِ وجواهرَ الرِّمالِ من أقاصي الشمالِ إلى أقاصي الجنوبِ ، إبحارٌ في خلجانِ الغيابِ رغبةً بالسَّير مع الرِّيح ، قناعُ مسافرٍ يهوى جزرَ العبثِ الرخاصِ ، ويهرب من شموخِ الأرزِ وأصالةِ النخيلِ ، هي ثورةُ رحيلٍ بلا قاربٍ أوجناحٍ لاتعرفُ مِنَ الجمالِ إلا فساتين القصب
و القبورَ المزخرفةَ ومن النسورِ إلا الريشَ المنثورِ
لاتعترفُ بنخلةٍ في القلبِ ، وسوسنةٍ في الروحِ
لاتعلمُ من الحضارةِ إلا القشورَ ؛ فتتوهُ في صحارى الجهلِ ، ولاتسمعُ نداءَ الربيعِ وواحاتِ الحبِّ في عالمٍ نجيعٍ فتضيعُ ، ويبكي الوطنُ





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مرام عطية

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مرام عطية - الشَّمسُ لا ترحلُ عن وطن