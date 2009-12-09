

زهور العتابي

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 18:40

المحور: الادب والفن









مَهما ..ابتَعدت ...

ومَهما أخذتْني

رياحُْ الغُربة عَنك

يوما أو رحَلت....

سَتبقى

ياعراق كُلَّ كياني

عِشقي

الأزليِّ الذي لايَنتهي

ياوَطني

يابلد العِزَّة والأجداد

يامَن

عيَّشتني كُلَّ الأضداد

نعم ..كُنتَ

حزني و سعادتي

دموعي وضِحكتي

هُدوئي و ثَورتي

أتدري ؟

حِينما يَعصُرني الألم

وأفقد بَعدها الأمَل

يُخيَّلُ الي أنْ أرحَل

نعم ...اُريدُ

الفِرارُ من عالَمِك

من

حروبُك وداعِشك

والتَحرُّر تماما

من قيدِك وَوَجَعك

ولكنْ وَحدَهُ القلب

مَن

يُخاصِمني.. يُؤنبني

يَصرخُ في

وَيَسألني..هل لعاقلٍ !؟

مَهما

بلغَ المَرارة و الحُزن

أن يُفارقَ

روحَهُ يوماً !!

ويَهربَ مِن وَطن !؟