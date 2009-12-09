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الجرم والمدار


شعوب محمود علي
الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 18:39
المحور: الادب والفن
    


1
في كلّ زوايا العالم المنسيّ ش22
في الليلة الليلاء والامطار
تصفعن والريح
صرت شراع
ومنذ ان تحدث الرواة
عن مدن ليس لها سواحل
ماتت على اسوارها أحلام هذا الوطن المقاتل
كلّ البغاة احتلبوا ابقار هذا الوطن المرمى على المزابل
وتحت جنح الليل فرّ البعض وانكسر
قوسك يا وطن
2
كلّ الدراويش هنا تقاسموا الغنيمة
ونهبوا ما كان من طين ومن غلال
وغسلوا الأموال
وجرّدوا بغداد
من حلّة العرس ومن ثيابها الحزينة
في لغة العشق وفي قصائد الغزل
من قبل ان تسطو لصوص تلكم الديار
سطا عليها الجار





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شعوب محمود علي

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