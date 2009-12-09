أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شعوب محمود علي - اللجوء واضطراب الموج


اخر الافلام











المزيد.....

اللجوء واضطراب الموج


شعوب محمود علي
الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 18:38
المحور: الادب والفن
    


1
يا ايّها التمثال..
كلّ المشرّدين تحت جنحك
وتحت تحت جنحك
الأطفال
والنساء
والشيوخ
من تعب يأوون للدفء وما من دفء
والبحر يمتد هنا
فيجرف السواحل
وريح هذا الليل
يكاد ان يجتاح
سواحل العالم حتى يغرق الجميع
تحت سياط الثلج واجتياح فجر الصبح من جديد
2
ارسم فوق الورق الصقيل اشكلاً من الطيور
من دونما اقفاص
طليقة في عالم رحيب
تدور فوق (قشلة) الرنين والمنائر
في الزمن المجهض ام ما قبل هذا الزمن المجهض والاحلام
تملأ هذا العالم المتخوم بالأوهام
يا ايّها الاحباب
هل رضّت الأقلام؟
وانكسرت قارورة الفكر على اعتاب
الجنة الخضراء
يا ألف باء الليل يا كتاب
يا شعراء الامّة الاحباب
كيف تنامون على حقل من الشوك بلا رباب
ولم يقم للآن
يا سادتي الحساب
فاللص نفس اللص
(وكهرمانة) هنا هنا
تخبّأ اللصوص
في قلب بغداد وفي المدينة المدوّرة
3
يا (قشلة الرنين
اشتاق موسيقاك من سنين
ويشعل الحنين
جفني واهدابي بجمر الدمع
بقيت مثل الشمع
اذوب يا سيدتي على ظلال طيفك البعيد
اكبت هذي النار
في سجن ألف الليل
وباء بغداد التي تلتحف الاسوار
ادور والاسرار مثل موجة
يبعثها سيل من الحجار
ومثلما الموجة كانت تلد الأمواج
اصيح يا (حلّاج) انت الشاهد الخطير
لهذه هذه المينة الشهيدة
يموت فيها صاحب العقيدة
واللص والسمسار
وقاتل الأفكار
يعيش في بحبوحة الليل وفي أحلامه الفرح
وفي الصباح صدره انشرح
لا معلم استقدام للتحقيق
كلّ المظاهرات في الخضراء
وتحت لوحك العظيم يا جواد
هواء في شبك
ليأكل القتاد والاشواك والحسك
اناملي وليسقط القلم
محرّراً من دونما الم
لأنّني احتسيت يا بغداد
سمّاً لأسرارك في الحصار
تعبت يا حبيبتي فطرت
بجنح عصفر بلا قرار
وما انطوت حكاية الاسفار





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
شعوب محمود علي

إجمالي القراءات: 948,782
المقالات المنشورة: 504
- (الزاهد والغزل المفتوح)
- الريشة واللوح
- الخالق
- السلام
- القوي
- الراوي
- تداعيات من القمة للسفح
- الاناشيد وتسبيحات الطيور
- الازميل وحفر الالواح
- نوافذ النسر
- جمرات لاذعة
- الزاجل والرسائل المنقوشة
- المرتحل
- الأناشيد وتسبيحات الطيور
- المحّارة ودرّة الأزمنة
- تمثال الشمع
- ثمار الرموز
- البحث عن المدينة الفا ضلة
- (الانكسار داخل القوقعة)
- الجذور واضطراب السنابل

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- وفاة مصمم الأزياء الفرنسي التونسي عز الدين علية
- بعد مغادرته الرياض إلى فرنسا.. سعد الحريري في لبنان الأربعاء ...
- السعودية تستدعي سفيرها في برلين
- رحَّب به بالعربية.. ماكرون يستقبلُ الحريري في الإليزيه
- فندق ببريطانيا يقدم ترجمة آلية بـ37 لغة
- ماكرون يرحب بالحريري باللغة العربية
- مسرحية رائحة الحبر
- الرميد : المغرب أحرز -عدة منجزات مهمة- في مجال إصلاح العدالة ...
- فيلم يجمع الأبطال الخارقين.. هل تلحق “دي سي” بـ “مارفيل“؟
- بوستة تبرز في واشنطن تجربة المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- يوم كان الأمر له كان عظيما... / محمد الحنفي
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شعوب محمود علي - اللجوء واضطراب الموج