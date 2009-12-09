

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 18:38

المحور: الادب والفن









1

يا ايّها التمثال..

كلّ المشرّدين تحت جنحك

وتحت تحت جنحك

الأطفال

والنساء

والشيوخ

من تعب يأوون للدفء وما من دفء

والبحر يمتد هنا

فيجرف السواحل

وريح هذا الليل

يكاد ان يجتاح

سواحل العالم حتى يغرق الجميع

تحت سياط الثلج واجتياح فجر الصبح من جديد

2

ارسم فوق الورق الصقيل اشكلاً من الطيور

من دونما اقفاص

طليقة في عالم رحيب

تدور فوق (قشلة) الرنين والمنائر

في الزمن المجهض ام ما قبل هذا الزمن المجهض والاحلام

تملأ هذا العالم المتخوم بالأوهام

يا ايّها الاحباب

هل رضّت الأقلام؟

وانكسرت قارورة الفكر على اعتاب

الجنة الخضراء

يا ألف باء الليل يا كتاب

يا شعراء الامّة الاحباب

كيف تنامون على حقل من الشوك بلا رباب

ولم يقم للآن

يا سادتي الحساب

فاللص نفس اللص

(وكهرمانة) هنا هنا

تخبّأ اللصوص

في قلب بغداد وفي المدينة المدوّرة

3

يا (قشلة الرنين

اشتاق موسيقاك من سنين

ويشعل الحنين

جفني واهدابي بجمر الدمع

بقيت مثل الشمع

اذوب يا سيدتي على ظلال طيفك البعيد

اكبت هذي النار

في سجن ألف الليل

وباء بغداد التي تلتحف الاسوار

ادور والاسرار مثل موجة

يبعثها سيل من الحجار

ومثلما الموجة كانت تلد الأمواج

اصيح يا (حلّاج) انت الشاهد الخطير

لهذه هذه المينة الشهيدة

يموت فيها صاحب العقيدة

واللص والسمسار

وقاتل الأفكار

يعيش في بحبوحة الليل وفي أحلامه الفرح

وفي الصباح صدره انشرح

لا معلم استقدام للتحقيق

كلّ المظاهرات في الخضراء

وتحت لوحك العظيم يا جواد

هواء في شبك

ليأكل القتاد والاشواك والحسك

اناملي وليسقط القلم

محرّراً من دونما الم

لأنّني احتسيت يا بغداد

سمّاً لأسرارك في الحصار

تعبت يا حبيبتي فطرت

بجنح عصفر بلا قرار

وما انطوت حكاية الاسفار