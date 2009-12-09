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جنة الجحيم


اياد الخياط
الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 16:22
المحور: الادب والفن
    


جنة الجحيم
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كنت في ضياع ، لم اقتبس الفقهاء ، كنت كالزهرة لا محل لي من الفكر ، كنت اتذوق السموم كنت احمل في كرياتي وشاح حبيبتي التي انتهت في الحرب الباردة قلت : اين حبيبتي و الدموع لا تختفي فكنت كالمحارب احاور بؤسي هذا لو كانت روحها عندي كنت كالليل لا اعرف من زارني ، اسمع منهم انها تغفل عني حوريات الزمن البعيد لو خلقت روحي من المماس لكنت خليطا بالدكاكين فعلى ما اظن ان في الدنيا الاخرى حورية تعشقني ، الحرب الباردة سرقت قهقهاتي





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