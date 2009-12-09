

كامل راهي مرزوك

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 14:35

المحور: الادب والفن









أبواقُ الصدى…

••••••••••••••••••••••••••••••••حشرجاتُ التمائمِ ماأغنت عن الموت ! هاهو أقبلَ حثيثا ؛ يدنو ويدنو حتى استحالَ جاثما ؛ ليس في الحياة بُرهة ؛ المصيرُ حتم . جيوشُ التتارِ في الأزمانِ تراها عيونُ العذارى ؛ تعرفُ الفاجعة ؛ الدموعُ تخترقُ الوجدان . الكهوفُ مأوى ، القلوبُ رحيل ! هل من إنسان ؟! أبواقُ الصدى أذان . راحلة قالت لأهلها : لن أبقى في الكهف ؛ لن أنتظر الصدى ؛ سأعبرُ الجبلَ نحوَ الشمس ! لابدّ من فجرٍ في هذا الكون ؛ الإرادةُ انبثاق . عندّ سواحلِ الأساطير ؛ راحلة تُزهرُ في السماء ؛ تلتقطُ العذارى قبلَ الأفول . التتارُ تخشى اللعنة… راحلة .

"""""""""""""""""""""""""""كامل راهي مرزوك - العراق .