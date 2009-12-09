أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كامل راهي مرزوك - أبواقُ الصدى…


اخر الافلام











المزيد.....

أبواقُ الصدى…


كامل راهي مرزوك
الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 14:35
المحور: الادب والفن
    


أبواقُ الصدى…
••••••••••••••••••••••••••••••••حشرجاتُ التمائمِ ماأغنت عن الموت ! هاهو أقبلَ حثيثا ؛ يدنو ويدنو حتى استحالَ جاثما ؛ ليس في الحياة بُرهة ؛ المصيرُ حتم . جيوشُ التتارِ في الأزمانِ تراها عيونُ العذارى ؛ تعرفُ الفاجعة ؛ الدموعُ تخترقُ الوجدان . الكهوفُ مأوى ، القلوبُ رحيل ! هل من إنسان ؟! أبواقُ الصدى أذان . راحلة قالت لأهلها : لن أبقى في الكهف ؛ لن أنتظر الصدى ؛ سأعبرُ الجبلَ نحوَ الشمس ! لابدّ من فجرٍ في هذا الكون ؛ الإرادةُ انبثاق . عندّ سواحلِ الأساطير ؛ راحلة تُزهرُ في السماء ؛ تلتقطُ العذارى قبلَ الأفول . التتارُ تخشى اللعنة… راحلة .
"""""""""""""""""""""""""""كامل راهي مرزوك - العراق .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
كامل راهي مرزوك

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- أنا لا أُغادرُ موجتي…
- عرّافٌ بِلا ذاكرة…
- اشتياقي…
- في جسدِ الموت…
- بوحٌ في أطرافِ العقل…
- عندما يُغرِّدُ الشوق…
- بِساطُ الرمال…
- هل تعرفين… ؟!
- أوطانٌ بلا أجنحة…
- السلالمُ المُتأرجحة…
- الرِحلةُ الأخيرة للشَّعب البُركاني…
- أعودُ لمنفايَ وحيدا…
- البيداء…
- نِبالُ ( الكارما ) *…
- صوتٌ وراء الضباب…
- خبايا الفجر…

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الرميد : المغرب أحرز -عدة منجزات مهمة- في مجال إصلاح العدالة ...
- فيلم يجمع الأبطال الخارقين.. هل تلحق “دي سي” بـ “مارفيل“؟
- بوستة تبرز في واشنطن تجربة المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف ...
- فيلم قصير عن الحب والحظ جميل
- صدر حديثا كتاب بعنوان -أساطير اليونان والرومان- للدكتور علاء ...
- صدور التسخة العربية من المجموعة الشعرية “النوم بعين واحدة مف ...
- الاعلان عن أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفن ...
- افتتاح فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الخرطوم للشعر العربي
- لقاء خاص مع وزير الثقافة والرياضة القطري
- الأميران ويليام وهاري يشاركان في أحدث أفلام حرب النجوم

المزيد.....
كتب ودراسات
- يوم كان الأمر له كان عظيما... / محمد الحنفي
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كامل راهي مرزوك - أبواقُ الصدى…