

عبد العاطي الخازن

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 14:35

المحور: الادب والفن









حتى هذا الليل

يا له من صديق ،

يعاتبني

عما اقترفته من أحلام .

وحتى هذا النهار

يا له من رفيق ،

يرمي

ذكرياتي إلى النسيان.

وحتى هذا القلب

آه .. كم شب فيه من حريق ،

يجرني

مكبلا إلى الوحدة بلا انقطاع .

وحتى هذا الوطن

كم ضللت فيه الطريق ،

يقودني

خجولا نحو حافة العمر و الغرباء .

وحتى وحتى .. كل شيء

تافه .