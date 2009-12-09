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زحام فارغ


عبد العاطي الخازن
الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 14:35
المحور: الادب والفن
    


حتى هذا الليل
يا له من صديق ،
يعاتبني
عما اقترفته من أحلام .
وحتى هذا النهار
يا له من رفيق ،
يرمي
ذكرياتي إلى النسيان.
وحتى هذا القلب
آه .. كم شب فيه من حريق ،
يجرني
مكبلا إلى الوحدة بلا انقطاع .
وحتى هذا الوطن
كم ضللت فيه الطريق ،
يقودني
خجولا نحو حافة العمر و الغرباء .
وحتى وحتى .. كل شيء
تافه .





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عبد العاطي الخازن

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد العاطي الخازن - زحام فارغ