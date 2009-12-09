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تصحيح -الله والبورنو-


وائل باهر شعبو
الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 14:33
المحور: الادب والفن
    


1
من الله؟
من لا يعرف بأن المال هو الله تعالى؟
من لا يعرف أنه لا مساجد ولا كنائس ولا معابد ولا بروباغندا يمكنها أن تكون دون المال؟
من لا الله مُخزّن في البنوك الرأسمالية؟
الله الذي يحتكره الأغنياء
الله الذي لا يملك الفقراء منه شيئاً
إلا عبادته.
2
ما الفقر؟
الفقر ليس كفراً
الفقر هو الكرامة الإنسانية
تسعى على الأرض زاحفة
بين الأحذية اللّماعة.
3
من الشبّيحة؟
الرعب هو الله
الخوف هو الله
هذا ما يتبجحُ به بكل خشوع
شبيّحةُ الله
إن لم تخف منه وترتعب منه
لن يرحمك
فالرحمة تبدأ بالرعب
هذا ما تعرفه عن الله
الطحالبُ المخاطية
وتهتف به بكل فصاحة
وتسترزق منه بكل صفاقة. (ويسألونك عن الديكتاتورية، قل هي رحمة من عند ربي)
4
من هو البورنجي الإعلامي؟
وكما تستثير ممثلة البورنو غرائز مُتَلهِفيها
brutal….anal….oral وأكثر من ذلك بكثييير
يستثير البورنجي فيصل القاسم وقناة البورنو الاستخباراتية التي يظهر فيها غرائزَ المتلهفين للفتنة والذبح "ديمقراطياً "
وكلّه بالحلال الثوري الذي اكتسبه خِفيةً من فقيه الإثارة الجهادية عند آل ثاني يوسف القرضاوي المُلقب بـ #"وِمالوه" وغيره من فقهاء البورنو الدمويين المأجورين
و فيصل القاسم هذا لا يفعل ذلك متعة أو تربحاً فقط
أو لأن ذلك ما يريده البترودولار
بل لأنه لا يمكن أن يكون له وجود
دون بورنو الدم
الذي يُنتجه الخليجيون
و تُخرجه بحرفية هوليودية المخابرات الأمريكية.
5
من هما الجزيرة /العربية؟
مثلهما كَمثل عاهرتين مسلمتين إمبرياليتين إرهابيتين خليجيتين
أقصد نظام آل ثاني وآل سعود الديمقراطيين
"تستشرفان" على بعضهما
وعلى الفقراء الغوغاء
الذين سَطَلهم أفيون الله
الذين صار التفكير عندهم ترفاً
يحَرِّمه الله.
6
مالجنة؟
أجاب النُفري: لعبة صبيان .


# قيل لهذا الشيخ الخسيس إن ما يحدث في سورية سيقتل الكثير من السوريين فأجاب: ومالوه.
طبعاً هذه الأموال والأرواح الكثيرة جداً التي ضاعت وتضيع في سبيل التخريب الخلّاق للرجعية الخليجية التي تركبها الإمبريالية، لن تؤثر على رصيده من البترودولار،
فهي من مال اللهههههه تعااااالى وتعافى..





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وائل باهر شعبو

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