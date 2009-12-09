

جودت شاكر محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 13:37

المحور: الادب والفن









أنا في حالة سكر

تنتابني نوبات متكررة من الذهان

تدفع بي للبحث في أقبية الذات

عن سلسلة من ردود الأفعال

عن تفاعل كيميائي أو هرموني

أبحثُ عن كل الاحتمالات

لذا دعينا نستكشف معا ملذاتنا

ونجهر برغباتنا المتوهجة

لنتذوق عنب الشفاه،

أن نجعل الصرخات الصامتة

تلهب الرغبات

فطعم الحلاوة الإلهية

تثير الجنون،

وتفقدنا السيطرة على عالم المجون

ففي الحب تتوقف العقول

وننسى الواقع ..

ونبتكرٌ أجمل الفنون