

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 11:59

المحور: الادب والفن









شواف



شَوَّافُ جَيِشِي قَالَ لِيْ:

هَذِي الأَعَادِي قَدْ أَتَتْ

فَارْفَعْ سِلاحَكَ وَاسْتَعِدْ

شَمَّرْتُ كَفَّي لِلْعِدَا

فَارْتَدَّ سَهْمِي غَزَّنِي.



10 مارس 2014





شيطان



شَيْطَانٌ يَسْأَلُنِي عَنْ أَحْزَانِي

وَيُدَغْدِغُ فِيْ اللَّيْلِ كَيَانِي

فَأَرُدُّ الوَسْوَسَةَ سَرَابًا

بَيْنَ حَرَائِقِ وِجْدَانِي.



11 مارس 2014



صبا بردى



سَلامٌ مِنْ صَبَا بَرَدَى

سَيَأْتِيْنَا

وَنَلْهُو فِيْ مَنَاكِبِهَا

كَعُشَّاقٍ عَلَى النِّيْلِ.



13 مارس 2015



صحن الغدير



يَسْكُنُ الحُزْنُ اللَّيَالِي

يَفْتَحُ الأَبْوَابَ لِلدَّمْعِ الغَزَيْرِ

كُلُّ عَامٍ يَا فُؤَادِي

لا نَرَى مِنْ حُلْمِنَا إِلا الغَرِيْرَ

ذَاكَ مَا كُنَّا عَلَى أَعْتَابِ عُمْرِي

نَرْتَجِيْهِ

كَيْفَ جَفَّ المَاءُ مِنْ صَحْنِ الغَدِيْرِ؟.



9 مارس 2014



صدفة



الصُّدْفَةُ تَرْعَانِي

مِنْ مَنْبَتِ شَعْرِي

حَتَّى الأَحْزَانِ.



17 مارس 2014



صقر



بَرْزَخٌ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ كَانَ

كُلَّمَا شِئْتُ العُبُوْرَ

جَاءَنِيْ كَبْشٌ وَنَادَى:

أَيُّهَا الغَفْلانُ هَيَّا

قُمْ وَصَفِّقْ كَالصُّقُوْرِ

أَنْتَ لِلأَحْزَانِ بَرُّ

أَنْتَ لِلأَيَّامِ نُورُ.



17 مارس 2014



صوت البسملة



وَدَخَلْتُ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ

يَشْفَعُ لِيْ صَوْتُ البَسْمَلَةِ

عِنْدَ المِحْرَابِ

وَالتَّرْتِيْلُ المُنْسَكِبُ عَلَى الفَمِّ

فَتَمْلاّنِي

وَأَضَاءَ كَيَانِي.



29 مارس 2014



صورة



صُوْرَةٌ فَوْقَ الجِدَارِ

مَرَّرَتْنِي

عَبْرَ تَارِيْخِي وَدِيْنِي

كَيْفَ يَا قَلْبِي تُنَادِي

لَوْحَةً مَاتَتْ عَلَى دَرْبٍ حَزِيْنِ؟.



12 مارس 2014



ضرس وناب



ضِرْسٌ بِجِوَارِ النَّابِ يُسَامِرُهُ

- كَيْفَ أَيَا سَيْفِي تَضْحَكُ لِخَرَابِ البَيْتِ؟

فَأَجَابَ النَّابُ:

- لَوْ أَنَّ النَّهْنَهَةَ تُبَدِّلُ أَحْوَالَ الفَكِّ

لَبَكَيْنَا حَتَّى تَخْرَجَ عَنْ صَفِّيَّ الأَضْرَاسُ.



11 مارس 2014



ضعف الأنثى



لَحْظَةُ ضَعْفِ الأُنْثَى

لَوْ نَامَتْ فَوْقَ العُشْبِ جَدَائِلُهَا

وَتَأَرْجَحَ بَيْنَ العَيْنَيْنِ

نَجْمٌ ذَهَبِيُّ الطَّلْعَةِ وَحَنُوْنٌ

كَالحِنَّاءِ.



14 مارس 2014



طرطشة الدمع



طَرْطَشَةُ الدَّمْعِ عَلَى سِجَّادِ صَلاتِي

رَمْزٌ لِوُصُوْلِي

وَفَنَائِي فِيْ هَمْسَةِ مَحْبُوْبِي.



17 مارس 2014



طفل الأرض



نَوَّارٌ يَا طِفْلَ الأَرْضِ

تَمْنَحُ مُعْجِزَةَ البَسْمَةِ لِلْقَلْبِ المَوْجُوْعِ

وَتَخِيْطُ طُقُوْسًا سِحْرِيَّةْ

لِنِسَاءِ الحَيِّ

يَتْئِمْنَ بَنِيْنًا وَبَنَاتَا.



11 مارس 2014



ظن العشق



أَصْوَاتٌ مِنْ جَوْفِ العَتْمَةِ تَأْتِيْنِي

قَالَتْ:

- مَنْ خَالَفَ ظَنَّ العِشْقِ

مَقْتُوْلٌ يَا وَلَدِي

مَقْتُوْلُ!.



17 مارس 2014



عاشق



عَاشِقٌ قَدْ عَانَقَ الأَيَّامَ بَحْثًا

عَنْ ظُنُوْنٍ مَارَسَتْ طَقْسَ العِنَادِ

وَاسْتَبَدَّتْ بِالفُؤَادِ

خَالَهَا جَمْرًا وَمَرَّ

إِذْ شَظَايَاهَا تَعرَّتْ بِالدُّرُوْبِ

أَوْرَقَتْ بَيْنَ الهُمُوْمِ

أَغْنِيَاتٍ لِلْبِعَادِ.



19 مارس 2014



عانقتني



عَانَقَتْنِي

وَاللَّيَالِي أَوْشَكَتْ أَنْ تَنْشُرَ الأَنْبَاءَ عَنَّا

فَانْتَحَيْنَا

جَنْبَ أَوْرَاقِ الغِيَابِ

مَنْسَمًا ضَمَّ الحُبَابَ

فِيْ شَهِيْقٍ

رَدَّنَا لِلْحُلْمِ فِيْ شَهْدِ الرُّضَابِ.



1 مارس 2014



عائد



عَائِدٌ مِنْ سِكَّةِ الآلامِ أَحْبُو

مَوْطِنِي غَزَلُ البَنَاتِ

وَالضَّنَى بَحْرٌ وَدَرْبُ

شَوَّهَتْنِي صَفْعَةٌ صَابَتْ حَيَاتِي

وَالحَيَاةُ اليَوْمَ لِيْ وَهْمٌ وَذَنْبُ.



19 مارس 2014



عصفور النار



مِسْكِيْنٌ عُصْفُوْرُ النَّارِ

إِنْ مَرَّ لَهِيْبُ الحَقِّ سَرَيْعًا بَيْنَ الأَمْصَارِ

قَدْ كَانَ يُغَرّدُ كَالعَزْفِ المُنْفَرِدِ

فَوْقَ الأَوْتَارِ

قَلْبُ النَّارِ

أَطْهَرُ مِنْ كُلِّ الأَزْهَارِ.



2 مارس 2014



علم المحبة



عَلَّمْتُكَ عِلْمَ المَحَبَّةِ يَا فَتَى

فَاكْتُبْ عَلَى أَوْرَاقِ عَمْرَيْنَا كَلامًا فِيْ الهَوَى

عَلَّ اللَّيَالِي تَنْشِدُ الأَنْغَامَ فِيْ عِطْرِ النَّدَى.



14 مارس 2014



عمي



بَلَغْتَ السِّنَّ يَا عَمِّي

وَصْنْتَ الدَّارَ بِالدَّارِ

أَلا لَيْتَ الأَنَا عَمِّي.



13 مارس 2014



عنقود



أَوْرَثْتُ بَنَاتِي خِفَّةَ رُوْحِي

وَكَتَبْتُ كِتَابِي:

أَوْرَاقِي أَبْهَى مِنْ عُنْقُوْدِ الوَرْدِ.



17 مارس 2014



غدر النوايا



قُبَّةٌ كَانَتْ عَلَى بَابِ الصَّبَايَا

تَجْرَحُ الوَعْدَ اللَّئِيْمَ

فَوْقَ ظُفْرٍ لِلذِّئِابِ

كَيْ تَسِيْلَ الرُّوْحُ فِيْ غَدْرِ النَّوَايَا.



6 مارس 2014