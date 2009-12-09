

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 10:56

المحور: الادب والفن









إلــــــــى:



ــ الشهيد عمر.

في ذكرى الاغتيال.

من أجل التأكيد على إعادة الاعتبار لفكر وممارسة الشهيد عمر بنجلون.



محمد الحنفي



يا ابن جلون...

ما كنت أدري...

أن الفكر العلمي...

يساهم...

في تطوير الحركة...

حتى تصير طليعية...

توظف الفكر...

توظف العلم...

في إدراك...

خصوصيتنا...

حتى بادرت...

وصار الفكر العلمي...

منطلقا...

لإيجاد أيديولوجية...

علمية...

للكادحين...

كما كنت...

تسميها...

في حزب الكادحين...

في الحركة...

قبل أن تمتد...

أيادي الغدر...

أيادي الخيانة...

التحالف فيها المخزن...

ومن يؤدلج دين الإسلام...

اللا يومن...

إلا بقطع الرؤوس...

إلا ببتر الأطراف...

إلا باغتيال الشرفاء...

من أجل اغتيالك...

حتى يخلو الفضاء...

من ابن جلون...

مرسخ الفكر العلمي...

في الحركة...

فلولاك...

ولولا تحديك...

لعتاة فكر الظلام...

لعتاة التضليل...

في الحركة...

للانتهازيين...

اللا يرغبون...

في ترسيخ...

الفكر العلمي...

في الحركة...

حتى يعبر...

عبر الحركة...

إلى صفوف العمال / الأجراء...

إلى صفوف الكادحين...

°°°°°°

والقائمون في الحركة...

قبل اغتيالك...

وبعد الاغتيال...

صاروا يحاربون...

ما رسخته...

ما صار معتمدا...

في الحركة...

صاروا يمدون الأيادي...

لأعداء الشعب...

لأعداء العمال / الأجراء...

لأعداء الكادحين...

في واقعنا...

في واقع الشعب...

من أجل أن تصير الحركة...

في خدمتهم...

حتى تتيه الحركة...

عن أيديولوجية الكادحين...

عن الكادحين...

عن التفكير...

في مستقبل الكادحين...

على أساس ما تسعى إليه...

أيديولوجية الكادحين...

الكانوا مشرفين...

على الحركة...

قبل اغتيالك...

وبعد الاغتيال...

يخونون...

ما رسخته...

في صفوف الحركة...

يخونون...

أيديولوجية الكادحين...

يخونون...

العمال / الأجراء...

يخونون...

الكادحين...

حتى تبقى الحركة...

بدون أيديولوجية...

بدون عمال / أجراء...

بدون كادحين...

حتى لا تتحرك...

إلا في الإطار المرسوم...