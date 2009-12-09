

ميلينا مطانيوس عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 10:56

المحور: الادب والفن











إلى متى تتكرر؟

هاإني أتحطم عند أبواب

الله

و في عقر ملاذي

كطحين أتناثر فوق بقاعك

الحمراء

كميكروب انتهت صلاحية

إيذائه

وهاإني أتمزق..أصرخ:

قافية الشعر يا عزيزي

تحتاج إلى وحي

إلى شفة وثابة

وتعر تختمه صفارة احتضار

تحتاج إلى قربان يخلو من

السيادة

17/11/2017