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آه من أسطورتك أيوب


ميلينا مطانيوس عيسى
الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 10:56
المحور: الادب والفن
    



إلى متى تتكرر؟
هاإني أتحطم عند أبواب
الله
و في عقر ملاذي
كطحين أتناثر فوق بقاعك
الحمراء
كميكروب انتهت صلاحية
إيذائه
وهاإني أتمزق..أصرخ:
قافية الشعر يا عزيزي
تحتاج إلى وحي
إلى شفة وثابة
وتعر تختمه صفارة احتضار
تحتاج إلى قربان يخلو من
السيادة
17/11/2017





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ميلينا مطانيوس عيسى

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميلينا مطانيوس عيسى - آه من أسطورتك أيوب