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بعض من أسرار الحب


ناس حدهوم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 23:55
المحور: الادب والفن
    


الحب دوما مسألة قابلة لإعادة النظر
حتى ولو لم نشعر بأهمية اللحظة .
حدث هذا ولا زال يحدث عبر الأحقاب التي قطعتها الإنسانية
فالأمر لازال حدثا مسليا لكنه مربكا
الحب الحقيقي يقتل في نهاية المطاف
ويبيد كل أنواع الشعور بالخوف
والغريب فيه هو أنه الضعف أحيانا
والقوة أحيانا أخرى
لأنه المصدر العميق لكل المشاعر على اختلافها
فهو محركها .
يتقلب الحب بين الأمانة والخيانة
بين الحنان والقسوة
بين المودة واللؤم . فهو موجود دائما حتى في المتناقضات
فوران الماء وا شتعال النار
هو المكمل الجامع بين الفوق والتحت
هو العنوان الساخن والمولد الطاقي لوجود الكائنات
هو الوقود . الدم الحار للحرب والسلام في آن .
نحن عندما نحب أو نكره
ندرك حينئذ المعنى الثابت للحياة والموت .
به فقط نحن طلقة وجود
وبه أيضا ندرك الرابط المطلوب بين الله والإنسان
به كذلك ندرك لغز الثواب والعقاب
فنفهم جيدا سر الوهم بين هذا وذاك
ثم به نصنع الإنتظار والترقب فنتمكن من التعمق في فلسفة الشك .





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ناس حدهوم أحمد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ناس حدهوم أحمد - بعض من أسرار الحب