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وانا من علامات الفصول...,..


خديجة حراق
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 23:54
المحور: الادب والفن
    


وانا من علامات الفصول...,..
نبتة من بذرة حب في عجلة لم تنتق رميت في التربة...رغماً عنها تشققت تطردها من أحشائها فصرخت ,عماها الضوء وهي سليلة الظلمة..انهمرت السماء دموعا تبكي ولادتها في شتاء كئيب لا دفء فيه ..من بلاهتها اينعت في دمن تجمعت فيها كل خردة..تويج وردة تسر الناظرين ورائحتها ليست للطيب.. يرام منها دواء زكام يخفف من الالم وان كان زقوما.. يحتمل...جدورها سطحية يذبلها الحر ...,لا وقاية لها..شجرة البيت القديم اسقطت الاوراق وعلاها الغبار....حصدها الصيف بمنجل لا يكتفي.. جائع ..والخريف وشيك من غصته لا يبقي ولا يذر ..الكل في بيدره يسحق...
ليتني قطرة ماء في جنونها تترك الغيمة لحضن التراب تتعفر ..تعود لتغتسل ..لا يهمها الوحل ما دام ظمآنا يلهث وراء ارتواء.......
خديجة حراق





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خديجة حراق

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