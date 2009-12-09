

محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 22:03

المحور: الادب والفن











ما الذي دفعني لحبك .......؟

الشاعرة/ ناني الألفي

النص

ما الذي دفعني لحبك .......؟

ناني الألفي

ما الذي دفعني لحبك .......؟

أهو صمتك المليء بالحب ....؟ أم كلامك المليء بالأمل ....؟ أم هي تلك الهمسات الحانية من قلمك ......؟

ناني الألفي

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القصيدة الثانية

قصيدة لن أقول كم أنا أحبك ...... الشاعرة/ ناني الألفي

النص

قصيدة لن أقول كم أنا أحبك ...... للشاعرة ناني الألفي *

لن أقول كما أنا أحبك ...... *

فقد قلتها وكتبتها

وبين ظلال الخمائل زرعتها *

وفوق السحاب بإحساسي رسمتها *

فوق صفحة عمري بكل مشاعر نقشتها . * حبك محفور بقلبي

بقلم الشاعرة ناني الألفي

{{شاعرتنا الرومانسية ناني محمد الألفي تعرفنا بنفسها}}