

هاله ابوليل

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 21:41

المحور: الادب والفن

















صوفي لورين *





قبل اربع سنوات , جاءني طلب صداقة من فتاة , تسمي نفسها باسم هذه الممثلة الإيطالية المشهورة " صوفي لورين ",والتي يروج لها أن اصولها فلسطينية ومن قرية كفر قرع تحديدا

(أنا أضحك الآن )

قلت : حسنا ليكن لي اصدقاء مغايرون - اصدقاء مختلفين حتى لو كانوا يتشبهون بممثلة مشهورة بالإغراء

وقبلت بصداقتها حيث كانت تعلق على بعض كتاباتي مما اشعرني إنها لشخص يعرفني ويتخفى تحت هذه الشخصية وإن لم أفكر بالأمر كثيرا

ومرت السنوات وعدت للتعليم في دبي من جديد .

في احدى الأيام ولضرورة عمل ورشة تدريبية للمعلمات قمت باستعارة جهاز لاب توب صديقتي لأن فيه مداخل للبروجكتر ليست متوفرة في الجهازالذي املكه .

وإذا بي أجد نفس الأسم في قائمة ياهو عند فتح البريد

فضحكت على هذه الصدفة وتساءلت

لما تتخفى صديقة في ثوب مستعار في حين كان لها أن تكون معي بحقيقتها التي سوف ارضى بها في كل عيوبها ... لولا إنها ممثلة في حياتها الطبيعية والسرية

وفعلا كانت ملكة الدراما تتخفى تحت اسم ملكة الإغراء الايطالية

صوفي لورين

شكرا على الأوقات السعيدة التي كنا نشرب بها قهوتنا ,

يا صوفي لورين .





* ذكريات عن الصداقات الهشة و العلاقات الزائفة