

بويعلاوي عبد الرحمان

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 20:30

المحور: الادب والفن











عاد الضابـط إلى بيته ، مخمـورا ، في منتصف الليل ، التقى برئيسـه عند بـاب العمـارة ، ألقى عـلـيه التحيـة



الواجبة ، صعد درج العمـارة مهرولا ، فـتـح البـاب بالمفـتـاح ، دخـل شقـته الصغيـرة ، وجد زوجـتـه تحـت



الدوش تغتسـل ، تحـسس مسدسـه ، تردد ، اتـجـه نـحـو مهـد ابـنـه الراقــد على ظهــره ، تفـرس في ملامـح



وجهـه ، قـال في نفسـه : ( حقا إنه يشبه الرئيس ، العينـان همـا العينـان ، الأنـف هو الأنـف ، الأذنـان همـا



الأذنان ) فتح الرضيع عينيه ، وابتسم له ، قال في نفسه : ( إنه يسخر مني ، ابن الزنا ) جن جنونه ، أخرج



مسدسه ، أطلق عليه ثلاث طلقات ، في الرأس والصدر و البطن ، لقد أطلق النار ، على رئيسه النذل .