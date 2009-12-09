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قصة قصيرة جدا / قتل


بويعلاوي عبد الرحمان
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 20:30
المحور: الادب والفن
    



عاد الضابـط إلى بيته ، مخمـورا ، في منتصف الليل ، التقى برئيسـه عند بـاب العمـارة ، ألقى عـلـيه التحيـة

الواجبة ، صعد درج العمـارة مهرولا ، فـتـح البـاب بالمفـتـاح ، دخـل شقـته الصغيـرة ، وجد زوجـتـه تحـت

الدوش تغتسـل ، تحـسس مسدسـه ، تردد ، اتـجـه نـحـو مهـد ابـنـه الراقــد على ظهــره ، تفـرس في ملامـح

وجهـه ، قـال في نفسـه : ( حقا إنه يشبه الرئيس ، العينـان همـا العينـان ، الأنـف هو الأنـف ، الأذنـان همـا

الأذنان ) فتح الرضيع عينيه ، وابتسم له ، قال في نفسه : ( إنه يسخر مني ، ابن الزنا ) جن جنونه ، أخرج

مسدسه ، أطلق عليه ثلاث طلقات ، في الرأس والصدر و البطن ، لقد أطلق النار ، على رئيسه النذل .





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بويعلاوي عبد الرحمان

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بويعلاوي عبد الرحمان - قصة قصيرة جدا / قتل