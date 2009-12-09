

هيام محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 20:30

المحور: الادب والفن









ضَحِكَتْ وَقَالَتْ : ..

مُنْذُ مَتَى تَقُولِينَ الأَشْعَارَا ؟ ..

قُلْتُ : صَبْرًا فَرُبَّمَا فِي ..

حُبِّكِ ..

أَنْسَيْتُهُمْ نِزَارَا .. (*)

ثُمَّ مَاذَا ؟! ..

قَالَ وَسَمِعْتِ كَمَا ..

سَمِعْتِ الرِّجَالَا ! ..

وَسَأَقُولُ ..

وَتَسْمَعِينَ ..

فَاحْذَرِي ! ..

أَمِيرَةَ الأُسَارَى ..

سَتَكُونِينَ ! ..

لِحُبٍّ عَارِمٍ ..

لَنْ يَتْرُكَ فِي طَرِيقِهِ ..

حَتَّى الحِجَارَه ! ..

يَا أَنَا ! ..

مَا الفَرِيدُ فِي رَجُلٍ ..

أَحَبَّ اِمْرَأَةً يَا "تَارَا" ؟ ..



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يتبع ..



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(*) من "المجنون" الذي سيتجرّأ على نزار ؟ .. لا أعلم ، لكني أعرف "مجنونة" ستفعل ..