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محمدٌ بين خيارين


احمد الخالصي
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 20:06
المحور: الادب والفن
    


محمدٌ بين خيارين


لنُسلِم ظاهر الكلام
مفاتيحَ القصيدة
فلا طاقة لأبياتنا
على قافيةِ الباطن
ومن ثم نتسائل
عن رجلٍ تطوقهُ
الرحمةَ من كل جانب
من أنت يامحمد
أأنت الأُمي الذي
علم الجهل كيف
يتتلمذُ على يد
العلم ؟
أَمْ أنت ذلك الاستاذ
الذي ترك المسجد
في منتصف صلاة الحصة
لكي يُجبر الفتيان
على التودد له
من أجل أن يَمُّنّ
عليهم بدرسٍ خصوصي
في بيت أم سلمة
أأنت القبلي الذي
أنهى عبادة الانتماء
وجعل التعامل خالصًا
للإنسانية ؟
أَمْ ذلك الذي جعل
بنو هاشمٍ ينحروا
رأس المناصب ؟
أأنت العربي
الذى وحد القوميات
ببطاقة الاسلام؟..
ام ذلك الذي
أدار سمعه عن سلمان
ونسب لعليً الخندق
أيها الرب أسعف
بنجدة الاجابة
سؤالي
أكان اجدادنا جميعهم
ُصم
فرأو محمدًا فقط
دون أن تتكلف أذانهم
سماعه ؟
أَمْ تُراهم كانوا
مصابين بالعقم
ونحن؟
أيعقل أن نكون
نطف الذلِ
التي توسدت رحمَ
النوم
بعد إلتحام الخطيئة
والحقد
على سرير
السكوت ؟!





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احمد الخالصي

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