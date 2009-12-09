

فريد غانم

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 18:36

المحور: الادب والفن











قلتُ: مَا الجَمَالُ؟

فقال لي: هو المُستحيلُ الواقعيُّ. هُوَ كُحْلُ الوَتَرِ على أَناملِ عازفِ قيثار. هو انفجارُ الدّهْشةِ على خَصْرِ حُوريّة. هو انسِكابُ قارورةِ عِطرٍ على أنينِ نَاي. هو احتشادُ الغاباتِ في عينَيْن. وهوَ سَفَرُ الوقتِ في دائرةٍ مُعلّقةٍ على جدارٍ قاحلٍ.

قلتُ: وماذا كذلك؟

قالَ: هو اجتماعُ ما لا يجتمِعُ، في لحظَةٍ عابِرة.

قلتُ: وكيفَ نُعرِّفُ الجَمالَ، إذن؟

فقالَ لي: وكيفَ نُعرِّفُ الماء؟