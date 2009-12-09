

سليمان الهواري

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 15:58

المحور: الادب والفن









صباح الشوق جلالة الحب ..

صباح النور قداسة العشق ..

صباحك أنا يا كل الوجود أنت ..

وصباحي أنت يا رجفة الخاطر ..

يا ضمة الروح .. يا قوت القلب .. يا شهوة النفس ..

يا وليمة السفر .. يا رواء الظمأ .. يا وِرد الصلاة ..

يا تسبيحة الخافق .. يا نوارة العمر .. يا بسمة الشفق ..

أشتاقك أنا .. تعرفينها ..

سأشتاقك دائما .. تتهجدها روحي

أحتاجك أنا .. تعزفها شراييني

أشتهيك أنا .. تغزلها عيوني

أريدك أنا .. تسبحها شفاهي

أحبك أنا .. والسلام..

هذا كل الأمر

سبحان الحب ..

كلما قبلت رقبتك يزهر الليمون ..

و من وشم شفاهي

يزغرد عصفور قصيدة الزلزال

وارتدادات الرقص

تحت عصف العطر و المطر ..

أنجب منك ذرية شعر .. و عشق أزلي..

سحر الخلق أنت ..

**سليمان الهواري**