

رياض ماشي الفتلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 14:51

المحور: الادب والفن









دقات الساعة

خلف الأورام ترقص اوجاعي على دبكة الألم، الشمس عارية بلهاء تمارس معي كذبة النوم على حلم النسيان ، أوعية الفراغ معلقة على عتبة الذكريات، شظايا قدري في دروب المحراب، مستبعد انا من موسيقى المنفذ الأخير تضحك أصابعي على راحة كفي وبياض قدمي اسود في صحراء الغبش، ضبابية الورد في عين القصيدة وعطر في شطرها الأخضر، منفذ وحيد إلى خفايا جزعي أكتب خطواتي على ورق التوت وخريف عينيك كملامح الليل في صورة عجماء من معرض الغد، تعمقت في شفتيك اقرء ميزان وحدتي وجدت الابتسام كفتي انا ونيسان وكذبة أخرى مقتنيات النهر المقدس في معتقد زاهد من عبادة الحزب المتشعب في دقات الساعة....