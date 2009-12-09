

مصطفى الشيحاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 14:50

المحور: الادب والفن









*عويت*

قالت لي امرأة لم تركت الباب مفتوح؟



هنا لانوصد الأبواب

لان كلاب الليل تدخله ولا احد سيمنعها

كلاب الليل اشباح من الصغر علِمناها

خبرناها

وصارت مثل ملح الاكل لا تفارقنا

ومثل عنكبوت الخيط

نساعدها كي تمسك فريستها

وننسى

ما ستفعله

حين تغرز ابرا من السم وتمتص رحيق الروح

فلا ليل سيمنعها

ولا ضوء ستخجل من يديه حين يلامسها

ولا صوت سيبعث فيها اي خوف

قالت لي امراة

ستخذلني اذا دخلو؟

نظرت نظرة ذئب طريح صخرة صماء

وعويت...عويت .. حتى انهدّ اصطبلا بعيدا

وانشطرت بحار من هول

انيني

وحين صحوت

كانت امرأتي

ممددة على كوم من الخوذ ومغتصبة ؟؟؟