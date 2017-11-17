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لوعة وطن


نصيف الشمري
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 14:50
المحور: الادب والفن
    


لوعة الوطن
وأنت تنظرُ من بين أوراقِ الأشجار، إلى قرصِ الشمسِ، سيومئ ضوءٌ في عينيك، دندن بوقارٍ للزيتون، وهُزَّ إليك الحلمَ الآتي، سيمنح روحكَ بهجةَ قسمِ البلدِ الآمن، لوّن حياتك بفرشاةِ الأمل، اجعلها مرحلةً خضراء، بلونِ العشب، أحفر وجهك فوق الصخر، انسانٌ يتحدى العمرَ شباباً، لا تكتبُ للتاريخَ غباءَ الرغبة، فالحقُ يقال، لا يعرفُ ظلك معنى الألمِ، يتفيأ بلوعةِ جسدَك، ونحن بلوعةِ الوطنِ الآمِنِ للأمنِ؛ ظلٌ يتألم.
نصيف الشمري
العراق
2017/11/17





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نصيف الشمري

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