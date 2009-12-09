

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 13:05

المحور: الادب والفن









رغبتني



رَغَّبَتْنِي بَيْنَ أَنْ أَبْقَى طَرِيًّا

مِثْلَ أَعْشَابِ الرَّبِيْعِ

أَوْ أَكُوْنَ

مِثْلُ أَوْرَاقِ الخَرِيْفِ.



19 مارس 2014



رمينا



رَمَيْنَا الحُبَّ بِالحُبِّ

فَطَابَتْ بِالهَوَى عَيْنِي

أَلا لَيْتَ الأَنَا وَلَّتْ

وَبَاتَ الحُبُّ بِالقَلْبِ.



13 مارس 2014



رنة الخلخال



رَنَّةُ الخُلْخَالِ فِيْ اللَّيْلِ البَعِيْدِ

أَرَّقَتْ نَجْمًا عَلَى طَرْفِ الوُجُوْدِ

حَدَّثَتْ طَيْفًا سَرَى فَوْقَ الخُدُوْدِ

هَا هُنَا عُوْدٌ وَرَقْصٌ لِلْقُدُوْدِ.



6 مارس 2014



زهرة النسيان



زَهْرَةُ النِّسْيَانِ زَارَتْ مُقْلَتَيَّ

وَانْحَنَتْ كَالشَّمْسِ نَحْوِي

كَيْ نَمُرَّ الآنَ مِنْ دَرْبٍ لِدَرْبِ

نَحْتَسِي مِنْ وَجْدِنَا شَهْدًا شَهِيَّ.



19 مارس 2014



زينة العروس



صَفَّفَتْ شَعْرَ العَرُوْسِ

وَانْثَنَتْ فِيْ عَطْفِهَا كَيْفَ الضُّلُوْعِ

تَزْرَعُ الوَرْدَ الجَمِيْلا

مِثْلَ تِيْجَانِ المُلُوْكِ

لَيْتَهَا لَمَّا أَشَارَتْ بِالجُلُوْسِ

أَوْدَعَتْ سِرَّ الفُنُوْنِ

بَيْنَ طَيَّاتِ النِّفُوْسِ.



17 مارس 2014



سافرت



سَافَرْتُ وَحْدَي أَلْفَ دَرْبٍ يَا رَفِيْقَ الرِّحْلَةِ

وَالآنَ أَنْتَ وَدَرْبُنَا

صِرْنَا صَرِيْعَيْ رِحْلَتِي.



10 مارس 2014



سألت الله



سَأَلْتُ اللهَ عَنْ حُزْنِي

فَأَنْبَأَنِيْ بِأَنَّ الحُزْنَ قِنْدِيْلٌ عَلَى الدَّرْبِ

فَمَنْ يَمْشِي مَشَاوِيْرَ الهَوَى حَتْمًا

سَيَلْقَاهَا عَلَى الوَعْدِ.



26 مارس 2014



سلمنا



سَلَّمْنَا الفَأْرَ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِنَا

وَبَكَيْنَا لَمَّا نَفَدْتْ مِنَّا الجُبْنُ.



14 مارس 2014



سيد الأشعار



سَيِّدُ الأَشْعَارِ مَالَ

وَاشْتَهَى لَحْنًا وَخَالَ

يَسْكُبُ الأَبْيَاتِ عَفْوًا

وَالمُنَى بَحْرًا زُلالا

سَيِّدُ الأَشْعَارِ مَالَ

لَيْتَ دَرْبِيْ كَانَ طَالَ!.



6 مارس 2014



سيرة الوالي



سِيْرَةُ الوَالِي رَبَابٌ فِيْ ضُحَى الوَرْدِ البَعِيْدِ

يَا تُرَى مَنْ رَتَّبَ الأَنْغَامَ فِي نِايِ الوَلِيْدِ؟

رَدَّ وَادِيْنَا حَزِيْنًا فِيْ رَحَى العُمْرِ السَّعِيْدِ؟.



6 مارس 2014



سيف السياف



أَنَا السَّيْفُ

أَيَا سَيَّافُ فَانْظُرْنِي

أَجِيْءُ اللَّيْلَةَ الأُوْلَى

أَدُوْسُ البَابَ بِالرَّاحِ

وَأَجْثُوْ فِيْ رَوَابِيْكَ.



13 مارس 2014



شاة ذبحوها



سَرْسَبْتُ الوَاحَةَ بِالرَّاحِ

وَنَدَهْتُ:

- يَا أُمِّي

- قَلْبِي شَاةٌ ذَبَحُوْهَا فِيْ السَّاحِ

- سَلَخُوْهَا وَأَرَاقُوا الشَّحْمَ عَلَى كُمِّي

- لَوْ كُنْتِ

- أَعْطَيْتِ الإِذْنَ سِلاحِي

- لا قُلْتُ وَلا كَانُوا.



20 مارس 2014



شرط إيماني



شَرْطُ إِيْمَانِي حَنِيْنِي لِلْوُجُوْدِ

وَالْتِصَاقِي كَالجَنِيْنِ

بِالجَمَالِ

بَيْنَ أَسْرَابِ النِّهُوْدِ

وَاحْتِسَائِي شَرْبَةً فِيْهَا الأَمَانِي

مُتْرَعاَتٌ بِالخُلُوْدِ.



12 مارس 2014



شرق أم غرب



شَرْقٌ أَمْ غَرْبٌ؟

وَطَنٌ مَفْتُوْحٌ لِغِيَابِ النَّجْمِ

وَنِهَايَةِ تَارِيْخِ

وَدَمَارِ الوَرْدِ

وَطَنٌ مَسْفُوْحٌ بِعُيُوْنِ العَالَمِ وَالرَّبِّ.



13 مارس 2014



شرنقات



شَرْنَقَاتُ النَّحْلِ قَضَّتْ عُمْرَهَا غَفْوًا بَرِيْئَا

ثُمَّ فَاقَتْ فِيْ بَرَاحٍ سَرَّبَ الحُزْنَ الكَئِيْبَا.



19 مارس 2014



شعرها



شَعْرُهَا كَانَ الخَمِيْلا

يَرْتَوِي مِنْ نَبْعِ حُبِّي

سَلْسَبِيْلا

ثُمَّ يَمْضِي

بَاعِثًا حُلْمِي أَصِيْلا.



16 مارس 2014



شغفي



شَغَفِي بِاللُّغَةِ

إِرْثِي مِنْ زَمَنٍ وَلَّى

أَدْرَكْتُ نَصِيْبِي مِنْهُ

لَمَّا صَرَّفْتُ الأَفْعَالَ

وَكَتَبْتُ عَلَى الجُدْرَانِ

بَيْتَيْنِ

مِنْ شِعْرِي.



18 مارس 2014



شفني وجد



شَفّنِي وَجْدٌ إِلَيْكِ

يَمْسَحُ الشَّوْقَ الحَمِيْمَ

مِنْ قُطُوْفِ العَازِفِيْنَ

يَا مَلاكِي

لَا تَدَعْنِي بَيْنَ أَشْعَارِي القَدِيْمَةْ

أَسْطُرُ الشَّطْرَ الحَزِيْنَ

ثُمَّ أَمْحُو مَا سَطَرْتُ

بِالدُّمُوْعِ

لَيْسَ لِيْ مِنْ صَاحِبِي عَطْفٌ عَلَيَّ

بَلْ ملامٌ.



مارس 2014



شكة الظن



شَكَّةُ الظَّنِّ الَّتِي غَنَّتْ بِقَلْبِي

عَلَّقَتْ فَأْسًا لَهَا فِيْ جَنْبِ جَنْبِي

فَاكْتَوَى بِالحُزْنِ جِسْمِي

وَالمُغَنِّي قَالَ لِيْ: لَوْ كَانَ ذَنْبِي

كُنْتُ رَقَّصْتُ الأَغَانِي فَوْقَ دَرْبِي.



6 مارس 2014



شهقة البحر



شَهْقَةُ البَحْرِ الوَرِيْدِي

مَوَّجَتْ بِالعَيْنِ دَمْعًا

فَاضَ فَوْقَ الرُّوْحِ حَتَّى

صِرْتُ لا أَدْرِي أَهَذَا الرَّوْضُ رَوْضُ

أَمْ بَقَايَا مِنْ نُفُوْسٍ

رَدَّهَا قَلْبِي لِلْمَوْجُوْعِ شَمْعًا.



7 مارس 2014