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من ديوان الومضات - ومضات شعرية 13
السيد عبد الله سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 13:05
المحور:
الادب والفن
رغبتني
رَغَّبَتْنِي بَيْنَ أَنْ أَبْقَى طَرِيًّا
مِثْلَ أَعْشَابِ الرَّبِيْعِ
أَوْ أَكُوْنَ
مِثْلُ أَوْرَاقِ الخَرِيْفِ.
19 مارس 2014
رمينا
رَمَيْنَا الحُبَّ بِالحُبِّ
فَطَابَتْ بِالهَوَى عَيْنِي
أَلا لَيْتَ الأَنَا وَلَّتْ
وَبَاتَ الحُبُّ بِالقَلْبِ.
13 مارس 2014
رنة الخلخال
رَنَّةُ الخُلْخَالِ فِيْ اللَّيْلِ البَعِيْدِ
أَرَّقَتْ نَجْمًا عَلَى طَرْفِ الوُجُوْدِ
حَدَّثَتْ طَيْفًا سَرَى فَوْقَ الخُدُوْدِ
هَا هُنَا عُوْدٌ وَرَقْصٌ لِلْقُدُوْدِ.
6 مارس 2014
زهرة النسيان
زَهْرَةُ النِّسْيَانِ زَارَتْ مُقْلَتَيَّ
وَانْحَنَتْ كَالشَّمْسِ نَحْوِي
كَيْ نَمُرَّ الآنَ مِنْ دَرْبٍ لِدَرْبِ
نَحْتَسِي مِنْ وَجْدِنَا شَهْدًا شَهِيَّ.
19 مارس 2014
زينة العروس
صَفَّفَتْ شَعْرَ العَرُوْسِ
وَانْثَنَتْ فِيْ عَطْفِهَا كَيْفَ الضُّلُوْعِ
تَزْرَعُ الوَرْدَ الجَمِيْلا
مِثْلَ تِيْجَانِ المُلُوْكِ
لَيْتَهَا لَمَّا أَشَارَتْ بِالجُلُوْسِ
أَوْدَعَتْ سِرَّ الفُنُوْنِ
بَيْنَ طَيَّاتِ النِّفُوْسِ.
17 مارس 2014
سافرت
سَافَرْتُ وَحْدَي أَلْفَ دَرْبٍ يَا رَفِيْقَ الرِّحْلَةِ
وَالآنَ أَنْتَ وَدَرْبُنَا
صِرْنَا صَرِيْعَيْ رِحْلَتِي.
10 مارس 2014
سألت الله
سَأَلْتُ اللهَ عَنْ حُزْنِي
فَأَنْبَأَنِيْ بِأَنَّ الحُزْنَ قِنْدِيْلٌ عَلَى الدَّرْبِ
فَمَنْ يَمْشِي مَشَاوِيْرَ الهَوَى حَتْمًا
سَيَلْقَاهَا عَلَى الوَعْدِ.
26 مارس 2014
سلمنا
سَلَّمْنَا الفَأْرَ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِنَا
وَبَكَيْنَا لَمَّا نَفَدْتْ مِنَّا الجُبْنُ.
14 مارس 2014
سيد الأشعار
سَيِّدُ الأَشْعَارِ مَالَ
وَاشْتَهَى لَحْنًا وَخَالَ
يَسْكُبُ الأَبْيَاتِ عَفْوًا
وَالمُنَى بَحْرًا زُلالا
سَيِّدُ الأَشْعَارِ مَالَ
لَيْتَ دَرْبِيْ كَانَ طَالَ!.
6 مارس 2014
سيرة الوالي
سِيْرَةُ الوَالِي رَبَابٌ فِيْ ضُحَى الوَرْدِ البَعِيْدِ
يَا تُرَى مَنْ رَتَّبَ الأَنْغَامَ فِي نِايِ الوَلِيْدِ؟
رَدَّ وَادِيْنَا حَزِيْنًا فِيْ رَحَى العُمْرِ السَّعِيْدِ؟.
6 مارس 2014
سيف السياف
أَنَا السَّيْفُ
أَيَا سَيَّافُ فَانْظُرْنِي
أَجِيْءُ اللَّيْلَةَ الأُوْلَى
أَدُوْسُ البَابَ بِالرَّاحِ
وَأَجْثُوْ فِيْ رَوَابِيْكَ.
13 مارس 2014
شاة ذبحوها
سَرْسَبْتُ الوَاحَةَ بِالرَّاحِ
وَنَدَهْتُ:
- يَا أُمِّي
- قَلْبِي شَاةٌ ذَبَحُوْهَا فِيْ السَّاحِ
- سَلَخُوْهَا وَأَرَاقُوا الشَّحْمَ عَلَى كُمِّي
- لَوْ كُنْتِ
- أَعْطَيْتِ الإِذْنَ سِلاحِي
- لا قُلْتُ وَلا كَانُوا.
20 مارس 2014
شرط إيماني
شَرْطُ إِيْمَانِي حَنِيْنِي لِلْوُجُوْدِ
وَالْتِصَاقِي كَالجَنِيْنِ
بِالجَمَالِ
بَيْنَ أَسْرَابِ النِّهُوْدِ
وَاحْتِسَائِي شَرْبَةً فِيْهَا الأَمَانِي
مُتْرَعاَتٌ بِالخُلُوْدِ.
12 مارس 2014
شرق أم غرب
شَرْقٌ أَمْ غَرْبٌ؟
وَطَنٌ مَفْتُوْحٌ لِغِيَابِ النَّجْمِ
وَنِهَايَةِ تَارِيْخِ
وَدَمَارِ الوَرْدِ
وَطَنٌ مَسْفُوْحٌ بِعُيُوْنِ العَالَمِ وَالرَّبِّ.
13 مارس 2014
شرنقات
شَرْنَقَاتُ النَّحْلِ قَضَّتْ عُمْرَهَا غَفْوًا بَرِيْئَا
ثُمَّ فَاقَتْ فِيْ بَرَاحٍ سَرَّبَ الحُزْنَ الكَئِيْبَا.
19 مارس 2014
شعرها
شَعْرُهَا كَانَ الخَمِيْلا
يَرْتَوِي مِنْ نَبْعِ حُبِّي
سَلْسَبِيْلا
ثُمَّ يَمْضِي
بَاعِثًا حُلْمِي أَصِيْلا.
16 مارس 2014
شغفي
شَغَفِي بِاللُّغَةِ
إِرْثِي مِنْ زَمَنٍ وَلَّى
أَدْرَكْتُ نَصِيْبِي مِنْهُ
لَمَّا صَرَّفْتُ الأَفْعَالَ
وَكَتَبْتُ عَلَى الجُدْرَانِ
بَيْتَيْنِ
مِنْ شِعْرِي.
18 مارس 2014
شفني وجد
شَفّنِي وَجْدٌ إِلَيْكِ
يَمْسَحُ الشَّوْقَ الحَمِيْمَ
مِنْ قُطُوْفِ العَازِفِيْنَ
يَا مَلاكِي
لَا تَدَعْنِي بَيْنَ أَشْعَارِي القَدِيْمَةْ
أَسْطُرُ الشَّطْرَ الحَزِيْنَ
ثُمَّ أَمْحُو مَا سَطَرْتُ
بِالدُّمُوْعِ
لَيْسَ لِيْ مِنْ صَاحِبِي عَطْفٌ عَلَيَّ
بَلْ ملامٌ.
مارس 2014
شكة الظن
شَكَّةُ الظَّنِّ الَّتِي غَنَّتْ بِقَلْبِي
عَلَّقَتْ فَأْسًا لَهَا فِيْ جَنْبِ جَنْبِي
فَاكْتَوَى بِالحُزْنِ جِسْمِي
وَالمُغَنِّي قَالَ لِيْ: لَوْ كَانَ ذَنْبِي
كُنْتُ رَقَّصْتُ الأَغَانِي فَوْقَ دَرْبِي.
6 مارس 2014
شهقة البحر
شَهْقَةُ البَحْرِ الوَرِيْدِي
مَوَّجَتْ بِالعَيْنِ دَمْعًا
فَاضَ فَوْقَ الرُّوْحِ حَتَّى
صِرْتُ لا أَدْرِي أَهَذَا الرَّوْضُ رَوْضُ
أَمْ بَقَايَا مِنْ نُفُوْسٍ
رَدَّهَا قَلْبِي لِلْمَوْجُوْعِ شَمْعًا.
7 مارس 2014
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