

نادية خلوف

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 12:47

المحور: الادب والفن









ذلك العشق الذي يودي بالروح في مغامرة عفوية غير محسوبة الأبعاد. ويكون الجمال لغته، أو العيون، وربما الصمت هو من أبلغ اللغات.

لا يحتاج الحب إلى الترجمة على جوجل، أو من خلال شخص ما. مفرداته :نظرة، ولقاء، ثم يسير من تلقاء نفسه صعوداً حتى السماء، تتناغم الأرواح، وتنشد تراتيل الحبّ كنوع من الصّلاة.

في مسيرة الحبّ التي قد تنتهي بالزواج ، قد لا يستمر ذلك الوهج الجميل العفوي، وقد ينتهي الحب مع الزواج في أغلب حالاته، وتبقى مرارة طعم الذكرى عالقة على مدى العمر.

الحبّ يسيّرنا، ولا يخيّرنا، فعندما تتماهى نظراتنا، وحركات جسدنا معاً نشكل ذلك الزوج من الطيور الملوّنة، والجنس يعني تماهي الرّوح مع الجسد، وتجسيد الحبّ في حالة سحرية تجعله خالداً حتى في الأساطير. ليس هناك كتب، ولا مدارس تعلّم لغة الحبّ وطريقته. هناك قلوب تخفق بالعشق، وتنسى نفسها في تلك الحالة، ويكون عندها قد اكتمل القمر، وتمّ الوقوع في الحبّ.

. نسينا أن نقع في الحبّ، كما نسينا أن نعلّم أطفالنا قيمة الحياة. تلك الحياة الجميلة التي تستحق أن نعيش أجمل تفاصيلها في حالة جماليّة تمثّل الوقوع في الحبّ.

يشتكي الحبّ من الإهمال. يقول: لم أعد أرى عاشقين متيّمين. كل العشّاق الذين أراهم وهميون. يتحدثون عن حبهم الكبير، وهم براء منه. لذا لا أباركه، ويضيف: أنتم غارقون في الفراغ، وفي الضياع، وفي البحث عن لا شيء.

غادروا أماكنكم المغلقة، واذهبوا إلى الأشجار القريبة تحدثوا معها، وعندما ترتجف أوراقها تكون قد استجابت للغة الرّقة، والجمال. تابعوا الحديث فكل ما يشغلكم عن الحياة هراء.

أنا مثلك أيها الحبّ، فقد ربيت أشجار حديقتي على الخشوع في حضرة الجمال، وأعطيتها من روحي، وارتعشت مع ارتعاشها كما فهمت لغتها.

كان بيني وبينها علاقة عشق، وإذا افترضنا أن العاشق أصبح خائناً فإنّ الطرف الآخر يموت. خنتُ أشجار حديقتي. نعم خنتها، وتركتها خلفي وكانت قد حملت أسرار حبنا الكبير، لم تقو الأشجار على الفراق، فماتت. ماتت تلك الأشجار رغم وجود من يعتني بها. رفضت الغرباء، واستسلمت لحزنها، فقد عودتها على صوتي وفرحي ودمعي، ولطالما تبادلنا الأسرار.

لازلت جديرة بالحبّ لآنّ قلبي بركاناً يتوق أن يتفجّر شوقاً، وصبري متوّج بالكبرياء، صمتي لغة ، حياتي متاهة، وعمري نوع من الفناء.

يليق بي الحبّ لأنني:

بسيطة كماء جدول

حزينة كغناء بلبل

حنيني يشبه نبعاً

دمعي يشبه سيلاً

حزني يشبه بحراً

يسكنني فريق

يتحارب، ويتصالح

وأبقى رهينة الانكسار

عندما لا تجود مواسم الحياة. ألجأ للطبيعة، أصبح طيراً يقتات على الفتات، وأبقى شامخة لأنّني خلقت للحبّ وللوفاء.

نظرت إلى مرآتي فصاحت: ما أجملك!

أعرف أيتها المرآة . لا أحتاج لمن يذكّرني، فعندما أجلس على كتف الزّمن أتأمّل في الحزن والصبر، في الحنين، والهوى. أحث السّير جهة الغابة كي أختار هديّة لذاتي العليا، وأكافئها. أغني بملء فمي، ويرقص على صوتي الثعابين، والطيور، وأبناء آوى، فتضجّ الغابة بالجمال.

جديرة بالحبّ لأنّني أجمع بين كلّ الفصول، وتشرق شمسي حيث أكون غارقة بأمطار الشتاء، تتفتح أزهاري في المساء، أعصف أكثر من خريف، وأضحك أكثر من ربيع. تقول لي ذاتي: هذا هو الجمال. . .