

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 12:47

المحور: الادب والفن









جنازة أحلامي



قَدْ شَيَّعْتُ الأَمْسَ جنَازَةَ أَحْلامِي

وَرَجِعْتُ كَمَا الغُصْنِ

مَوْجُوْعًا بِرِيَاحٍ تَعْصِفُ بِي

تَرْفَعُنِي لِلشَّمْسِ نَسِيْمًا وَغَمَامَا

أَوْ تَطْرَحُنِي

فَوْقَ الأَشْوَاكِ سَرَابًا وَرُكَامَا.



26 مارس 2014



حامل الفأٍس



أَلا يَا حَامِلَ الفَأْسِ

كَسَوْتَ الأَرْضَ بِالبَأْسِ

نَشَاكَ الدَّهْرُ إِنْسَانَا

وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَى اليَأْسِ.



13 مارس 2014



حبل من مسد



أَشْرَفْتُ عَلَى النَّهْرِ

أَعْوَامَ الفِتْنَةِ وَحْدِي

وَعَجُوْزُ العِزْبَةِ يَفْتِلُ حَبْلاً مِنْ مَسَدِ

كَيْ يَصْطَادَ جُنُوْدَ الغَوْلِ

وَتَمُرُّ الأَزْمَةُ مِنْ جَهْدِي.



17 مارس 2014



حركتني



حَرَّكَتْنِي لَهْجَةُ الإِبْدَاعِ فِيْ الشِّعْرِ الحَدِيْثِ

فَاشْتَهَيْتُ اللَّحْنَ يَجْرِي فِيْ عُرُوقِي

نَحْنُ كَالأَمْوَاجِ فِيْ بَحْرِ اللُّغَاتِ

نَعْشَقُ الشَّطَّ البَعِيْدَ

وَالأَغَانِي

نَرْتَضِيْهَا شَوْكَةً شَكَّتْ شُرُوْقِي.



12 مارس 2014



حركني



حَرَّكَنِي خَوْفِي مِنْ أَمْسِي

أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لِلْمَوْلُوْدِ عَلَى الشَّارِعْ

وَأُخَضِّبُ لِحْيَةَ مَوْلَايَ

كَيْ تَرْتَاحَ الحِكْمَةُ فِيْ نَجْوَايَ.



17 مارس 2014



حقل الألغام



دَوَّارٌ يَا حَقْلَ الأَلْغَامِ

وَطَنِيْنُ النَّحْلَةِ يُغْرِيْكَ

أَنْ تَبْسِطَ كَفًّا تَصْطَادُ الأَحْلامَ

صَيَّادٌ يَا حَقْلَ الأَلْغَامِ.



11 مارس 2014



خرطوش



فَرَّحْتُ الخَرْطُوْشَ

حِيْنَ أَتَانِي

بَيْنَ الضِّلْعَيْنِ، الرَّابِعِ وَالخَامِسْ

وَارْتَجَفَتْ فِيْ الشُّرْفةِ بِنْتُ الجَارِ

إِنِّيْ الآنَ عَلَى حَدَّيْنِ

حَدُّ الجَنَّةِ وَالنَّارِ.



13 مارس 2014



خلعت قناعي



أَحْسَنْتُ إِلَيْهَا حِيْنَ خَلَعْتُ قِنَاعِي

وَجَلَسْتُ جِوَارَ الدُّرْجِ

أَغْزِلُ فِيْ شَفَتَيْهَا نَبْضِي

وَأُكَلِّفُ أَشْعَارَ الغَيْرِ

تَسْكُنُ فِيْ أُذُنَيْهَا.



18 مارس 2014



خنفسة



خُنْفُسَةٌ رَصَّتْ أَوْلَادَ البَيْتِ

فَوْقَ البللورِ المَسْحُوْرِ

وَأَتَمَّتْ لَعْنَتَهَا بَيْنَ أَرَائِكِ وَغْدٍ مَكْسُوْرِ

لَكِنَّ حِذَاءَ الطِّفْلَةِ حِيْنَ تَحَرَّكَ سَعْيًا

دَاسَ الخُنْفُسَةَ المَغْرُوْرَةْ

تَحْتَ رُكَامِ الدُّوْرِ.



11 مارس 2014



دار الوداع



جِئْتِ مِنْ دَارِ الوَدَاعِ

قَدْ غَشَّاكِ النَّوْمُ أَوْ سَقْطُ المَتَاعِ

نَعْتَلِي خَيْلَ الخَيَالِ

إِذْ كَأَنَّ الدَّارَ كَانَتْ

دَارَ جِنِّي ثُمَّ غَارَتْ فِيْ الصَّوَاعِ.



8 مارس 2014



درب الأحباب



وَسَّعْتُ السِّكَةَ أَحْبَابِي

وَزَرَعْتُ اللَّافِتَةَ عَلَى البَابِ

هَذَا دَرْبُ الأَحْبَابِ.



2 مارس 2014



دموع العذارى



سَمَّمُوا بِئْرًا عَلَى دَرْبِ الحَيَارَى

وَاسْتَغَلُّوا الحُلْمَ يَجْرِي

فِيْ دُمُوْعٍ لِلْعَذَارَى

وَاعْتَلُوا كُلَّ المَنَابِرْ

وَاحْتَسُوا نَهْرَ السَّكَارَى.



12 مارس 2014



ديار الأهل



مَرَرْتُ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ أَهْلِي

أُكَلِّمُ ذَا الجَدَارَ وَذَا الجَدَارَا

أَطُوْفُ كَطَائِفٍ بِالبَيْتِ أَتْلُو

صَلاةَ الغَائِبِ الحَيِّ.



13 مارس 2014



ذات مساء



ذَات مَسَاءٍ

بَدَّلْنَا نَجْمَ اللَّيْلِ مَطَارِحَهُ

وَغَزَلْنَا مِنْ ثَوْبِ الغُرْبَةِ شَالا

بَدَّلْنَاهُ مَطَارِحَهُ

فَالْتَفَّ الغَائِبُ بِالشَّالِ

وَارْتَعَشَتْ نَجْمَةُ مَوَّالِي.



17 مارس 2014



ذنب



بَرِيْءٌ مِنْ خَطَايَايَ

وَذَنْبِي ذَنْبُ مَوْلَايَ.



13 مارس 2014



رائحة الأنثى



رَائِحَةُ الأُنْثَى طَافَتْ حَوْلِي

فَرَفَعْتُ النَّظَّارَةَ أُجْلِي

أَوْعِيَةً مَنْ صَدَأٍ يَغْلِي

فَيْ المُهْجَةِ وَالقَلَمِ.



12 مارس 2014



رائحة المسك



رَائِحَةُ المِسْكِ عَلَى الكَفِّ البَيْضَاءِ

كَانَتْ تَغْرِسُ فِيْ المُقْلَةِ وَتَدًا مِنْ فَرْحَةْ

فَأَجُرُّ النَّفْسَ شَمَالاً وَجَنُوْبَا

لِأَصِيْرَ غَزَالاً مَرْسُوْمًا فَوْقَ الطَّرْحَةْ.



12 مارس 2014



رجفة المحموم



رَجْفَةُ المَحْمُوْمِ خَلَّتْنِي شَغُوْفَا

أَقْطَعُ الدَّرْبَ الطَّوِيْلا

حَالُ حَالِي أَنْ أَشُوْفَ

مَا دَعَانِي لِلْخُرُوْجِ

غَيْرُ حُلْمِي أَنْ أَطُوْفَ.



12 مارس 2014



رحلتي



رِحْلَتِي عُمْرٌ طَوِيْلُ الانْكِسَارِ

كُلَّمَا أَشْعَلْتُ فِيْ دَرْبِ الحَيَاةِ

شُعْلَةً لِلْمَجْدِ تَعْلُو

أَطْفَأُوْهَا

ثُمَّ قَالُوا لا تُبَالِي

إِنَّ لَيْلَ الانكسار

سَوْفَ يَغْدُو فِيْ زَوَالِ.



9 مارس 2014



ردني



رَدَّنِيْ جَمْرُ الغَوَانِي بَيْرَقًا مِنْ دُوْنِ سَارِي

أَسْأَلُ الأَعْشَابَ عَنْ طَعْمِ الجَوَارِي

حِيْنَ مَرَّ الكَعْبُ فِيْ طَمْي الحَوَارِي

سَاكِبًا نَاطُوْرَ قَلْبِي بَيْنَ أَنْيَابِ الجَدَارِ

مَا لِقَلْبِي قَدْ نَسَى فَيْ العِشْقِ جَارِي؟.



4 مارس 2014