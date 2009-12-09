أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الغني سهاد - خلف النوافذ...9


اخر الافلام











المزيد.....

خلف النوافذ...9


عبد الغني سهاد
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 11:56
المحور: الادب والفن
    



في مكان ما ..
اعرفه جيدا
عتبات بيوت مهدمة
و اطياف نساء وشيوخ..
و صراخ اولاد..
وكان عليه ...
ان لا يعود...
قبل الميعاد
الى حين تغرز العاصفة..
رأسها
في قليل
من الرماد ..
وتتنتهي
فصول القصيدة
اخر فصل فيها
خمسة اوتاد .....
تلفعتها الريح..

الوتد الاول غيمة فوق خيمة قديمة
حطمتها اهواء السلطة
و نزوة الفساد...

الوتد الثاني صور مراكب سامية تركبها هامات باهتة .جثت
لا دم يجري فيها
تجوب السمت تناجي
الوهم ..
تكذب ..تسخر .
تبارك ...
معيشة
ا لاوغاد ....

الوتد الثالث بوق عظيم لريح قوية ..زمهرير لا يستريح على قمم جرداء لاتسكنها الطير
ولا تصلها انفاس العبيد
ولا الاسياد ....

والوتد الرابع مجرد كيت وتيت ..وثرثرات على شاشات كبيرة .حولها تجمعت تلك الحشرات ..ثم تفرقت
ملتهمة بعضها ..
مابين الجبال
والوهاد ..

والوتد الاخير..اراه كالغبش .. اقنعة واقعية .صنعناها نحن ..لنضحك بها على انفسنا ...
قطيع ..نحن.
نضعها فرحين
في كل المناسبات
والاعياد ...

ع.س
في زمن ما...





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد الغني سهاد

إجمالي القراءات: 388,320
المقالات المنشورة: 153
- ليلة الصعود الى القمر...ظ
- متاهة الكيف
- الرقص مع فاطمة...!
- تردد.(....)
- وعد...!
- لا تحترسوا....!!
- زارا ...والحمار
- اداعب عواطف البحر
- اغنام ..باب الرب
- أحيانا.....
- احيانا....(2)
- ناتاشا...بنت الحزان...
- طواحين...
- الشاعر...(من خلف النوافد ..)
- خلف النوافذ...11
- البرشمان ..والزعيم الغشيم ..
- في مكان ما على الارض...
- ال(م)فلسطيني ....
- الطواحين
- طبيب الطبقة الوسطى ..

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- 47 مشاركة بالنسخة الثالثة لجائزة آسيا جبار للرواية
- 70 فيلما بالدورة 8 لمهرجان كرامة السينمائي بالأردن
- أفلام عن الهجرة والإرهاب تكتسح جوائز -بامبي- الألمانية
- إبراهيم أحمد: تلك الليالي!
- تركيا تحظر مهرجانا ألمانيا لأفلام المثليين جنسيا
- ريتا أورا تثير الدهشة بلباس غير مألوف
- أوروبا والغرب في العام العاصف (1968)
- بوتين يعيد -الملاك- إلى أرمينيا
- المغرب وفرنسا يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون في مجال مكافحة ...
- بعد منعها في مصر والأردن.. مشروع ليلى: لن نتوقف عن الغناء

المزيد.....
كتب ودراسات
- يوم كان الأمر له كان عظيما... / محمد الحنفي
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الغني سهاد - خلف النوافذ...9