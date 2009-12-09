التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الغني سهاد - خلف النوافذ...9
|
|
خلف النوافذ...9
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
ليلة الصعود الى القمر...ظ
- متاهة الكيف
- الرقص مع فاطمة...!
- تردد.(....)
- وعد...!
- لا تحترسوا....!!
- زارا ...والحمار
- اداعب عواطف البحر
- اغنام ..باب الرب
- أحيانا.....
- احيانا....(2)
- ناتاشا...بنت الحزان...
- طواحين...
- الشاعر...(من خلف النوافد ..)
- خلف النوافذ...11
- البرشمان ..والزعيم الغشيم ..
- في مكان ما على الارض...
- ال(م)فلسطيني ....
- الطواحين
- طبيب الطبقة الوسطى ..
المزيد.....
- 47 مشاركة بالنسخة الثالثة لجائزة آسيا جبار للرواية
- 70 فيلما بالدورة 8 لمهرجان كرامة السينمائي بالأردن
- أفلام عن الهجرة والإرهاب تكتسح جوائز -بامبي- الألمانية
- إبراهيم أحمد: تلك الليالي!
- تركيا تحظر مهرجانا ألمانيا لأفلام المثليين جنسيا
- ريتا أورا تثير الدهشة بلباس غير مألوف
- أوروبا والغرب في العام العاصف (1968)
- بوتين يعيد -الملاك- إلى أرمينيا
- المغرب وفرنسا يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون في مجال مكافحة ...
- بعد منعها في مصر والأردن.. مشروع ليلى: لن نتوقف عن الغناء
المزيد.....
- يوم كان الأمر له كان عظيما... / محمد الحنفي
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الغني سهاد - خلف النوافذ...9