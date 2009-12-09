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بين السيدة .. والغلام !!


ماجد ساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 04:02
المحور: الادب والفن
    


بين السيدة .. والغلام !!


...
...


( اكتشاف الذات )


...
...



" ماذا عن الشريك " . . ؟ !!

تساله .. وقد روضته

وفقد كل إحساس عنده

بالشريك ..

فيقول " ماذا عن الشريك " .. ؟!!

فتحبره بسرها ..

الصغير

" الرجال كثور الحراثة "

يعشقون المزرعة

والفلاح

والشعير


...
...


( اعلان أنثى )


...
...



أدخلته .. عالم الاناث

فتاة ً .. لعوب ْ

مغناج ٌ

يثير كل من رآه .. من الناس

وليس كل ٌ ..

له يثير ..

فأطلقته ..

في سهوب البراري ..

حسن ٌ فريد ْ ..

صنعت جسده ..

كما تصنع اي إمراة ..

قالبا من الحلوى ..

كأنه إمرأة ..

وكأنها .. هي هنا " الرجل " !!

فهي بالنسبة له ..

جيش كبير ..

من الفحول !!



...
...


( احتفال نسوي )


...
...



تحتفل مع الصديقات ..

بهذا الغلام ..

ذي الصدر النافر..

والشعر الطويل ..

والثوب القصير !!

وتعلن أمام السيدات ..

وهو يضع ..

أحمر الشفاه !!

انتصارها .. على الرجال !

وترسل البريد

باردافه .. الثقيلة !

للعشيقة ..

دعوة من شغف ..

وباقة حمراء ..

من ورود !!


ماجد ساوي
الموقع الزاوية
http://alzaweyah.atwebpages.com/





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ماجد ساوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد ساوي - بين السيدة .. والغلام !!