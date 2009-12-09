

أنور حيران محمد

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 23:18

المحور: الادب والفن









في زمن الصمت

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أنور حيران محمد

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أمتي في زمن الصمت يكثر فيها ثرثرة الجبناء . عاشت لقمة في أفواه الثعابين . تأتي الإخبار في صناديق الأكاذيب , نحن بخير . الشعوب مقيدة في ملاعب الكراهية تلعب ضد نفسها النهائيات . العبودية تحتل المقاعد . ألكاس .. امة مقطوعة الرأس . صفق المشاهدين بحرارة .

أطفال عصر الانفجار .. طوابير ألعابهم المشنوقة في أسواق الفتاوى .. تباع مفخخة لتقتلهم .

مزاجية الحكام تغتصب الديمقراطية . بأسم الدستور فوق فراش الحرية . العالم ينظر من شاشة الهوس ينتظر نصيبه من الغنائم .

في زمن الصمت .. الأسد عبد للقرد .. والعاهرة هي السيدة الأولى .. قضايا النصر .. خسرناها على طاولات الخمر .. ملايين العقول هاجرت أرض الحضارات .. هبطت في مطارات الجهل القومي . سياط النفط جلدت ظهورنا . ضحك القاضي وآمرنا بدفع الجزية . قطعوا رؤوس النخيل والياسمين والأرز . وشربوا فوقها عصير الجاهلية بنكهة الخيانة .

أيها المحتل البعيد .. أثار شفاه الأحزاب على يديك . بصمة للمرور لبوابات الحروب . ثورة الخلاص خرساء . منفية في جزيرة الكلام . ثوارها في متاهات العروبة . يعيشون أسرى في سجون اللانهاية .

أنور حيران محمد / العراق