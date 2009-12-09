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اعلان للقراء - صدور ديوايين جديدين - للشاعر ماجد ساوي - ديوان الملحمة وديوان الملك


ماجد ساويذ
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 21:34
المحور: الادب والفن
    


صدور ديوانين شعريين - للشاعر ماجد ساوي

ديوان الملحمة - صفحة الزاوية الادبية - 2017

http://alzaweyah.atwebpages.com/akwaan/published/almalhama.pdf

ديوان الملك - صفحة الزاوية الادبية - 2017

http://alzaweyah.atwebpages.com/akwaan/published/almalik.pdf

للتحميل من هنا او من صفحة الزاوية التابعة لي

محبتي الجمة

ماجد ساوي
الموقع الزاوية
http://alzaweyah.atwebpages.com





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ماجد ساويذ

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد ساويذ - اعلان للقراء - صدور ديوايين جديدين - للشاعر ماجد ساوي - ديوان الملحمة وديوان الملك