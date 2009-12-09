

ماجد ساويذ

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 18:52

المحور: الادب والفن









قصيدة عمرها اثنا عشر عاما ..

حينما كتبتها كنت غاضبا جدا من الله ..

عدها بعض الاصدقاء كفرا

ولكني اعدها خطابا شديد اللهجة

للرب تعالى اسمه

وتقدست صفاته

انشرها هنا ..

كنص ادبي .. لابد له من قراء



ماجد ساوي

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قصيدة

" أنا إنني أنا الملك القدوس "











أنا إنني أنا ..



الملك

القدوس

السلام المؤمن

المهيمن العزيز الجبار

المتكبر



الخالق

البارئ المصور

الغفار القهار

الوهاب



العليم

القابض الباسط

الخافض الرافع

المعز المذل

السميع البصير



الحكم

العدل

اللطيف الخبير

الحليم العظيم

الغفور الشكور

العلي



الكبير

الجليل الكريم

الرقيب

المجيد



الحميد

المحصي

المبدىء المعيد

القادر المقتدر

المقدم

المؤخر



الأول

الاخر

الظاهر الباطن

المتعال

البر التواب

المنتقم



النور

الهادي

البديع

الوارث



فالناس إن شئت ُ

عبيدي

وتوحيدهم ..

لله .. توحيدي ..



انا الطواف ..

حين حج الله إلى كعبتي ..

وانا الصلاة ..

خمس مرات ..

كل يوم ..

يذكرون فيها ..

جديدي..



أنا الصراط

الذي يستقيم به الله ..

والفاتحة ..

يرتلها .. الشريان المقطوع !!

وتتصبب دما ً ..

في وريدي ..



والرسل هنا ..

ياعباد الله كالطير ِ ..

تخفق هنا ..

وهنا ..

وهناك ..

بالكتب المقدسة ..

والشيطان ..

إبليس الرجيم ..

ذو الحول والقوة ..

موثقٌ ..

في الأغلال ..

في حديدي ..



الشهداء ..

حولي .. يتساقطون ..

شهيدا ً ..

شهيدا ً ..

والمعارك أولها ..

أمام أنفي !!

وآخرها ..

أينما كانت ..

تكون حدودي ..



والامة ..

لا أمة ٌ .. إلا هذه الأنا ..

ولا ناس هناك ..

إلا ماكان من ..

مزيدي ..



والمقتول ُ ..

المقتول ُ ..

المقتول ُ ..

بكربلاء َ ..

جين أستشهد َ ..

حينما إستشهد َ ..

لم يكن إلا شهيدي ..



أرى الملائكة ..

حولي .. سجودا ً ..

والشياطين ..

بين صريع ٍ..

بسيفي ..

وأسير ٍ ..

بقيدي ..



والله ُ ..

يا أيها العبّاد ُ ..

الله ُ ..

ليس إلا ..

طريدي



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