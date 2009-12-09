أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد ساويذ - أنا إنني أنا الملك القدوس !!


اخر الافلام











المزيد.....

أنا إنني أنا الملك القدوس !!


ماجد ساويذ
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 18:52
المحور: الادب والفن
    


قصيدة عمرها اثنا عشر عاما ..
حينما كتبتها كنت غاضبا جدا من الله ..
عدها بعض الاصدقاء كفرا
ولكني اعدها خطابا شديد اللهجة
للرب تعالى اسمه
وتقدست صفاته
انشرها هنا ..
كنص ادبي .. لابد له من قراء

ماجد ساوي
________________

قصيدة
" أنا إنني أنا الملك القدوس "





أنا إنني أنا ..

الملك
القدوس
السلام المؤمن
المهيمن العزيز الجبار
المتكبر

الخالق
البارئ المصور
الغفار القهار
الوهاب

العليم
القابض الباسط
الخافض الرافع
المعز المذل
السميع البصير

الحكم
العدل
اللطيف الخبير
الحليم العظيم
الغفور الشكور
العلي

الكبير
الجليل الكريم
الرقيب
المجيد

الحميد
المحصي
المبدىء المعيد
القادر المقتدر
المقدم
المؤخر

الأول
الاخر
الظاهر الباطن
المتعال
البر التواب
المنتقم

النور
الهادي
البديع
الوارث

فالناس إن شئت ُ
عبيدي
وتوحيدهم ..
لله .. توحيدي ..

انا الطواف ..
حين حج الله إلى كعبتي ..
وانا الصلاة ..
خمس مرات ..
كل يوم ..
يذكرون فيها ..
جديدي..

أنا الصراط
الذي يستقيم به الله ..
والفاتحة ..
يرتلها .. الشريان المقطوع !!
وتتصبب دما ً ..
في وريدي ..

والرسل هنا ..
ياعباد الله كالطير ِ ..
تخفق هنا ..
وهنا ..
وهناك ..
بالكتب المقدسة ..
والشيطان ..
إبليس الرجيم ..
ذو الحول والقوة ..
موثقٌ ..
في الأغلال ..
في حديدي ..

الشهداء ..
حولي .. يتساقطون ..
شهيدا ً ..
شهيدا ً ..
والمعارك أولها ..
أمام أنفي !!
وآخرها ..
أينما كانت ..
تكون حدودي ..

والامة ..
لا أمة ٌ .. إلا هذه الأنا ..
ولا ناس هناك ..
إلا ماكان من ..
مزيدي ..

والمقتول ُ ..
المقتول ُ ..
المقتول ُ ..
بكربلاء َ ..
جين أستشهد َ ..
حينما إستشهد َ ..
لم يكن إلا شهيدي ..

أرى الملائكة ..
حولي .. سجودا ً ..
والشياطين ..
بين صريع ٍ..
بسيفي ..
وأسير ٍ ..
بقيدي ..

والله ُ ..
يا أيها العبّاد ُ ..
الله ُ ..
ليس إلا ..
طريدي

الموقع الزاوية
http://alzaweyah.atwebpages.com/





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بوتين يعيد -الملاك- إلى أرمينيا
- المغرب وفرنسا يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون في مجال مكافحة ...
- بعد منعها في مصر والأردن.. مشروع ليلى: لن نتوقف عن الغناء
- بالفيديو...إعلان -تشيكلي- للجزء الثاني من فيلم البطل الخارق ...
- الوزير الأول الفرنسي ينهي زيارته للمغرب
- العثماني : المغرب وفرنسا عازمان على إضفاء زخم جديد على العلا ...
- بالفيديو...هكذا أدب مغني الراب دريك متحرش بالنساء
- بيع لوحة لليوناردو دافينتشي بمبلغ 450.3 مليون دولار
- فتح باب التقدم لجوائز اتحاد كتاب مصر
- فوز الكاتب السويسري يوناس لوشر، بجائزة الكتاب السويسري Swiss ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد ساويذ - أنا إنني أنا الملك القدوس !!