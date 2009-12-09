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جوليات .. 12 .. أُحِبُّكِ ، لَا تَغَارِي ..


هيام محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 17:50
المحور: الادب والفن
    


لَا تَغَارِي ..


فَلِأَجْلِ عَيْنَيْكِ ..
غَرَّدْتُ فِي الحِوَارِ ..
وَسَأُغَرِّدُ حَتَّى ..
تَنْضُبَ أَنْهَارِي ..
بِحُبِّكِ ..
وَلَنْ تَكْفِيكِ أَعْذَبُ الأَشْعَارِ ..
بِمَجْدِكِ ..
فَمِنْ نُورِكِ سَتَنْهَلُ أَنْوَارِي ..
بِغَضَبِكِ ..
أَصْلُ كُلُّ إِعْصَارِ ..
فِي عَقْلِي مُذْ كُنْتِ ..
بَعْدَ العَمَى إِبْصَارِي ..
يَابِسَتِي وبِحَارِي ..
أَنْتِ ..
وَجَنَّتِي وَنَارِي ..
وَبَيْنَ كُلِّ الأَسْفَارِ ..
وَغَصْبًا عَنْ ..
لَعَنَاتِ كُلِّ الأَقْدَارِ ..
وَتُرَّهَاتِ رِعَاعِ الأَشْرَارِ ..
أَنْتِ ..
وِجْهَتِي ..
وَاخْتِيَارِي ..

أُحِبُّكِ ..


لَا تَغَارِي ..





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هيام محمود

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - هيام محمود - جوليات .. 12 .. أُحِبُّكِ ، لَا تَغَارِي ..