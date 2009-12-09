

حسام السبع

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 17:07

المحور: الادب والفن









حبر

ما فاد قلبي ْ الشــعرُ

حبرٌ وليس له سِـعرُ

*

في داخلي حِمم اللظى

والشعر هـذا بحـر ُ

*

فيه السفيـن يدور بي

والوقت فيـه هــدرُ

*

هو كالضباب َ يُضلّني

فيضيعُ معه العمـرُ

*

وبه ِ أرتـِّل ُ لوعتي

أوتـارُ عزفيَ قهـر ُ

*

وصخورُ لهفيَ منـبرٌ

وجنان قصريَ قفـرُ

*

لا الفجرُ يبزغ ُ في المدى

لا نجمــةٌ أو بــدرُ

*

وطقوسهُ عـجْفٌ.. لا

مطرٌ بهِ.. أو قطـرُ

*

الشعرُ ذاع َ خواطري

لم يبقَ عندي ســرُّ

*

لم تشفِ قلبي َ خلوتي

حتى سكـوتي جَهـرُ

*

غاب الوفاء عن الدُنا

لم يبـق إلا الغـدر ُ

*

إن المحبة َ جوهــر ٌ

فيها الصفا والطـهرُ



*

وهي الكنوز بصدقها

وهي الذرى والكِـبر ُ

*

يبقى الوفي ُّ مغـيبا ً

لم يُجـزّ إلا النـُـكرُ

*

ليل المحبَِّ مُطـوّل ٌ

لا نجـمة ٌ أو بــدرُ

*

الصمتُ شمعة ُ معبدي

زهدُ المشوَّق ِ عطـر ُ