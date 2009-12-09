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حبر


حسام السبع
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 17:07
المحور: الادب والفن
    


حبر
ما فاد قلبي ْ الشــعرُ
حبرٌ وليس له سِـعرُ
*
في داخلي حِمم اللظى
والشعر هـذا بحـر ُ
*
فيه السفيـن يدور بي
والوقت فيـه هــدرُ
*
هو كالضباب َ يُضلّني
فيضيعُ معه العمـرُ
*
وبه ِ أرتـِّل ُ لوعتي
أوتـارُ عزفيَ قهـر ُ
*
وصخورُ لهفيَ منـبرٌ
وجنان قصريَ قفـرُ
*
لا الفجرُ يبزغ ُ في المدى
لا نجمــةٌ أو بــدرُ
*
وطقوسهُ عـجْفٌ.. لا
مطرٌ بهِ.. أو قطـرُ
*
الشعرُ ذاع َ خواطري
لم يبقَ عندي ســرُّ
*
لم تشفِ قلبي َ خلوتي
حتى سكـوتي جَهـرُ
*
غاب الوفاء عن الدُنا
لم يبـق إلا الغـدر ُ
*
إن المحبة َ جوهــر ٌ
فيها الصفا والطـهرُ

*
وهي الكنوز بصدقها
وهي الذرى والكِـبر ُ
*
يبقى الوفي ُّ مغـيبا ً
لم يُجـزّ إلا النـُـكرُ
*
ليل المحبَِّ مُطـوّل ٌ
لا نجـمة ٌ أو بــدرُ
*
الصمتُ شمعة ُ معبدي
زهدُ المشوَّق ِ عطـر ُ





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حسام السبع

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