

خديجة حراق

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 17:05

المحور: الادب والفن









لا يصرخ العقم...

بين اوراق الخريف .. ذبلت وداستها اقدام الرحيل خبأت تلك النظرة بريقها ليداريها العفن وتنقلها رياح مزهوة بانفاسها تنفثها وتقهقه من تطاير ما تشبث بالغبار ..دوائر تهتز كجوف الارض يتقيا رفات وجع دفن صراخه حتى لا يسجن في قنينة اللعنة ينتظر يدا غافلة تمسحه ويخرج مع جني علاء الدين...عميت العين وحمدت انطفاء الضوء..تخشى فجيعة انقشاع العتمة ..والعري لا يهتم ...شجرة اليقطين اوراقها من سدر ثمين في موسم الجفاف..بداية الولادة استحالت خبا المخاض.والعقم لا صرخة له ...التوالد في حاجة الى رحم يحضن الاضاد..تتلاقح من حاجة الجسد.

خديجة حراق