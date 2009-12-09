

العامرية سعدالله

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 17:04

المحور: الادب والفن









النّورُ الغافِي

تتقاذفك الآهات

يعشِّشُ ُ اللّيلُ في تفاصيلِكَ

ترسمُ ندباتُه عليكَ واحاتٍ غافياتٍ

تنبتُ الهواجس ُعلى ضفافِكَ

......ينخرُ سوسُها

................. براعِمَ الأملِ

تزلزلُ الوحدةُ بقاياهُ ألما

تمنحُ للعوسجِ أسرارَ الشوكِ

هذه الهوّةُ تفتحُ فاها

تلتهمُ سكونَ اللّيلِ

تهتزّ عروشُ الياسمين

.... ......في نبضي

ينبتُ الفراغُ منْ هوّة سحيقة ...

في صمّام القلبِ ينبتُ

يطلُّ من الأذنينً ..

يتمطّى في شكله اللّغوي

يكبرُ....

****

يا سوادَ الكحلِ الغافي

............في أحداقِي

كيفَ أنضّدُ اخاديدَ الليل ؟

كيفَ أرتّقُ أسديتَهَ ؟

ف تنبعثَ من عتمتِهِ

.......بوارقُ الفجرِ ...

يا نورسِى الغافي على عتباتِ الصّبحِ..

متى تهمسُ لي ؟

ف...تنبثقَ منْ أصقاعِي جنّاتُ عدنٍ

يتفتُّقُ النّورُ من مشكاتي

أعزفُ على أوتارِ اللّهفة

سنفونية عشق

هذا مدادُكِ يا أنا

بحرٌ هي لغتي

والأفقُ ضبابْ

ف..ارتدي مدادَ القلمِ

وتيهي في لججِه

لا مرفأَ غيْرُ مرفئـكِ...

و الأفقُ ضبابْ..

العامرية سعدالله

14/11/2017