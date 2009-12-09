

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 11:53

المحور: الادب والفن









أوان الورد



أَوَانُ الوَرْدِ قَدْ آنَ

وَزَهْوُ العِطْرِ قَدْ بَانَ

إِذَا طَلَّتْ عَصَافِيْرِي

عَلَى صَوْتِ المَزَامِيْرِ

أَقُوْلُ الآنَ بُسْتَانِي

أَتَاهُ النَّصْرُ أَحْيَانِي.



13 مارس 2014



أوراق عمري



أَوْرَاقُ عُمْرِي رَوَّضَتْ حِبْرَ المُنَى

لَمَّا أَتَانَا رَاكِبًا

عُوْدَ الحِكَايَاتِ الَّتِي

كَانَتْ عَلَى كَفَّيَّ نَهْرًا مِنْ ضَنَى.



7 مارس 2014



أوصال المهرة



لَمَّا انْتَفَضَتْ أَوْصَالُ المُهْرَةِ لِيْ

أَيْقَنْتُ بِأنَّ الشَّفَةَ

غَاصَتْ بَيْنَ الشَّفَتَيْنِ

وَوُجُوْدِي أَصْبَحَ أَبْهَى

فِيْ عِتْقِ الجَسَدَيْنِ.



18 مارس 2014



أي وزر



أَيُّ وِزْرٍ قَدْ جَنَيْتُ

يَا شَبَابُ

حِيْنَ مَسَّ

مُهْجَتِيْ ظُفْرٌ وَنَابُ.



19 مارس 2014



أيا حب



كَتَبْنَاكَ

عَلَى الأَنْسَامِ أَنْوَارَا

عَشِقْنَاكَ

لِنَهْرِ العُمْرِ نَوَّارَا

أَيَا حُبُّ.



13 مارس 2014



باب الحكمة



أَنْبَأَنِي عَمِّي أَنَّ

لِلْحِكْمَةِ بَابٌ وَاحِدْ

لِلْجَاهِلِ كُلُّ الأَبْوَابِ

حَالاً أَفْرَغْتُ جِرَابِي

وَدَعُوْتُ اللهَ

أَنْ أَصْبِرَ عَامًا آخَرَ فِيْ المِحْرَابِ.



17 مارس 2014



باسط الأرزاق



يَا بَاسِطَ الأَرْزَاقِ رِزْقِي ضَيَّقٌ

فَامْنَحْ شُجُوْنِي حَقَّهَا

لِأَكُوْنَ أَوَّلَ شَاكِرٍ

عَنْ مَوْتِهِ.



10 مارس 2014



بحر الرضا



أَحْبَبْتُكِ الوَرْدَ المُسَافِرَ لِلْفَضَا

وَالعِطْرَ يَمْضِي سَلْسَبِيْلاً مِنْ عُيُوْنِكِ يَا مَهَا

حَتَّى سِنِيْنِي وَالمَدَى

فَاحْكُمْ دُمُوْعِي تَشْتَهِي بَحْرَ الرِّضَا.



7 مارس 2014



بحر العشق



رَصِيْفُ البَحْرِ تَذْكَارِي

وَرَمْلُ الشَّطِّ يَذْكُرُنِي

وَأَمْوَاجٌ مِنَ السِّحْرِ

سَتَغْزُوْنِي

فَبَحْرُ العِشْقِ عَيْنَاكِ.



13 مارس 2014



بديل



لَسْتُ بَدِيْلاً

لِغِنَاءِ النَّرْجِسَةِ عَلَى جَفْنِ فَتَاتِي

بَلْ مَوَّالٌ أَخْضَرُ

يَكْسُوْ كُلَّ الطُّرُقَاتِ.



18 مارس 2014



برج الحرائق



بُرْجُ الحَرَائِقِ فِيْ نِفُوْسٍ مِنْ ذَهَبْ

قَدْ رَوَّعَ الشَّمْسَ الغَضَبْ

وَاشْتَقَّ مِنْ ضِرْعِي لَهَبْ

هَذَا مَسَاءٌ لِلنَّدَى

أَمْ بَحْرُ عُمْرٍ مِنَ رَهَبْ؟.



10 مارس 2014



بلدي



صَبَاحُ الخَيْرِ يَا بَلَدِي

صَبَاحُ الخَيْرِ لِلْأَحَلامِ مَدْرَسَةٌ

وَطَابُوْرٌ لِأَكْلِ العَيْشِ مُنْتَظِمُ.



13 مارس 2014



بلغت



بِلَّغَتُ لِلْكَوْنِ البَرَاحَ كُلَّهُ

وَارْتَحْتُ فَوْقَ شُطُوْطِ وَعْدٍ كَاذِبِ

لَا أَعْرِفُ البَابَ الَّذِي

يَأْتِيْ إِلَيْهِ الغَائِبُ.



10 مارس 2014



بنات الراهب



بَنَاتُ الرَّاهِبِ البِلَدِ

طَلَعْنَ الصُّبْحَ لِلنَّخْلِ

كَأَقْمَارِ المِسَا عِيْدِي

وَضِحْكُ البِنْتِ مَوَّالٌ

عَلَيْهَا النَّسْمُ تَلْتَمُّ

كَأَشْجَارِ المَوَاعِيْدِ.



13 مارس 2014



تذكار الفراشات



فَرَاشَاتٌ أَتَيْنَ اللَّيْلَ أَنْوَارَا

غَزَلْنَ الضِّحْكَ مِشْوَارًا فَمِشْوَارَا

كَغَزْلِ البِنْتِ لِلْأَحْلامِ أَشْعَارَا

وَعِبْدُ اللَّيْل مَنَّاهَا

غَرِيْبُ الدَّارِ أَزْهَارَا

فَدَاختْ فِيْ مَحَاسِنِهَا

وَصَارَتْ مِثْلُ تَذْكَارِ الفَرَاشَاتِ.



13 مارس 2014



تذكرني



تَذْكُرُنِي مِرْآةُ العَيْنِ

وَفَتَاةٌ كَانَتْ تَشْكُو وَرَمًا بِالمُخِّ.



17 مارس 2014



تسألني الأيام



تَسْأَلُنِي الأَيَّامُ

عَنْ جَدْوَى أُسْلُوْبِ المَدْحِ

فِيْ زَمَنٍ مَهْدُوْدِ الأَرْكَانِ

فِيْ أَرْضٍ خَصَّبَهَا دِيْكُ الجِنِّ

وَتَأَبَّطَ شَرًّا.



18 مارس 2014



تنوين



تَنْوِيْنُ الهَمْزَةِ مُعْجِزَةٌ وَبَهَاءُ

فِيْ الوَتَدِ المَفْرُوْقِ

أَوْ سَبَبٍ تَسْكُنُهُ الهَاءُ

قَدْ كَانَتْ كَلِمَاتِي خَبَنٌ

يَزْحَفُ مِنْ جُحْرِ التَّوْرِيَةِ

نَحْوَ بَرَاحِ الفِعْلِ

فِيْهَا سُخْطٌ وَغَنَاءُ.



18 مارس 2014



ثورة التوحيد



ثَوْرَةُ التَّوْحِيْدِ فِيْ العَهْدِ البَعِيْدِ

شَكَّلتْ لَوْنَ الزَّمَانِ

وَالخُدُوْدِ

وَانْتَقَتْ لِلْعَبْدِ فِكْرًا مِنْ حَدِيْدِ

فَلْنُبَاغِتْ عَصْرَنَا بِالأَنْبِيَاءِ

كَيْ يَعُوْدَ المَجْدُ لِلرَّبِّ السَّعِيْدِ.



1 مارس 2014



جبهة الانقاذ



جَبْهَةُ الإِنْقَاذِ حَطَّتْنِي عَلَى دَرْبٍ صَعِيْبِ

لَسْتُ وَحْدِي مَنْ هَوَاهَا

بَلْ هَوَاهَا

كُلُّ ذِي وَجْهٍ كَئِيْبِ.



12 مارس 2014