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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - السيد عبد الله سالم - من ديوان الومضات - ومضات شعرية 11


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من ديوان الومضات - ومضات شعرية 11


السيد عبد الله سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 11:53
المحور: الادب والفن
    


أوان الورد

أَوَانُ الوَرْدِ قَدْ آنَ
وَزَهْوُ العِطْرِ قَدْ بَانَ
إِذَا طَلَّتْ عَصَافِيْرِي
عَلَى صَوْتِ المَزَامِيْرِ
أَقُوْلُ الآنَ بُسْتَانِي
أَتَاهُ النَّصْرُ أَحْيَانِي.

13 مارس 2014

أوراق عمري

أَوْرَاقُ عُمْرِي رَوَّضَتْ حِبْرَ المُنَى
لَمَّا أَتَانَا رَاكِبًا
عُوْدَ الحِكَايَاتِ الَّتِي
كَانَتْ عَلَى كَفَّيَّ نَهْرًا مِنْ ضَنَى.

7 مارس 2014

أوصال المهرة

لَمَّا انْتَفَضَتْ أَوْصَالُ المُهْرَةِ لِيْ
أَيْقَنْتُ بِأنَّ الشَّفَةَ
غَاصَتْ بَيْنَ الشَّفَتَيْنِ
وَوُجُوْدِي أَصْبَحَ أَبْهَى
فِيْ عِتْقِ الجَسَدَيْنِ.

18 مارس 2014

أي وزر

أَيُّ وِزْرٍ قَدْ جَنَيْتُ
يَا شَبَابُ
حِيْنَ مَسَّ
مُهْجَتِيْ ظُفْرٌ وَنَابُ.

19 مارس 2014

أيا حب

كَتَبْنَاكَ
عَلَى الأَنْسَامِ أَنْوَارَا
عَشِقْنَاكَ
لِنَهْرِ العُمْرِ نَوَّارَا
أَيَا حُبُّ.

13 مارس 2014

باب الحكمة

أَنْبَأَنِي عَمِّي أَنَّ
لِلْحِكْمَةِ بَابٌ وَاحِدْ
لِلْجَاهِلِ كُلُّ الأَبْوَابِ
حَالاً أَفْرَغْتُ جِرَابِي
وَدَعُوْتُ اللهَ
أَنْ أَصْبِرَ عَامًا آخَرَ فِيْ المِحْرَابِ.

17 مارس 2014

باسط الأرزاق

يَا بَاسِطَ الأَرْزَاقِ رِزْقِي ضَيَّقٌ
فَامْنَحْ شُجُوْنِي حَقَّهَا
لِأَكُوْنَ أَوَّلَ شَاكِرٍ
عَنْ مَوْتِهِ.

10 مارس 2014

بحر الرضا

أَحْبَبْتُكِ الوَرْدَ المُسَافِرَ لِلْفَضَا
وَالعِطْرَ يَمْضِي سَلْسَبِيْلاً مِنْ عُيُوْنِكِ يَا مَهَا
حَتَّى سِنِيْنِي وَالمَدَى
فَاحْكُمْ دُمُوْعِي تَشْتَهِي بَحْرَ الرِّضَا.

7 مارس 2014

بحر العشق

رَصِيْفُ البَحْرِ تَذْكَارِي
وَرَمْلُ الشَّطِّ يَذْكُرُنِي
وَأَمْوَاجٌ مِنَ السِّحْرِ
سَتَغْزُوْنِي
فَبَحْرُ العِشْقِ عَيْنَاكِ.

13 مارس 2014

بديل

لَسْتُ بَدِيْلاً
لِغِنَاءِ النَّرْجِسَةِ عَلَى جَفْنِ فَتَاتِي
بَلْ مَوَّالٌ أَخْضَرُ
يَكْسُوْ كُلَّ الطُّرُقَاتِ.

18 مارس 2014

برج الحرائق

بُرْجُ الحَرَائِقِ فِيْ نِفُوْسٍ مِنْ ذَهَبْ
قَدْ رَوَّعَ الشَّمْسَ الغَضَبْ
وَاشْتَقَّ مِنْ ضِرْعِي لَهَبْ
هَذَا مَسَاءٌ لِلنَّدَى
أَمْ بَحْرُ عُمْرٍ مِنَ رَهَبْ؟.

10 مارس 2014

بلدي

صَبَاحُ الخَيْرِ يَا بَلَدِي
صَبَاحُ الخَيْرِ لِلْأَحَلامِ مَدْرَسَةٌ
وَطَابُوْرٌ لِأَكْلِ العَيْشِ مُنْتَظِمُ.

13 مارس 2014

بلغت

بِلَّغَتُ لِلْكَوْنِ البَرَاحَ كُلَّهُ
وَارْتَحْتُ فَوْقَ شُطُوْطِ وَعْدٍ كَاذِبِ
لَا أَعْرِفُ البَابَ الَّذِي
يَأْتِيْ إِلَيْهِ الغَائِبُ.

10 مارس 2014

بنات الراهب

بَنَاتُ الرَّاهِبِ البِلَدِ
طَلَعْنَ الصُّبْحَ لِلنَّخْلِ
كَأَقْمَارِ المِسَا عِيْدِي
وَضِحْكُ البِنْتِ مَوَّالٌ
عَلَيْهَا النَّسْمُ تَلْتَمُّ
كَأَشْجَارِ المَوَاعِيْدِ.

13 مارس 2014

تذكار الفراشات

فَرَاشَاتٌ أَتَيْنَ اللَّيْلَ أَنْوَارَا
غَزَلْنَ الضِّحْكَ مِشْوَارًا فَمِشْوَارَا
كَغَزْلِ البِنْتِ لِلْأَحْلامِ أَشْعَارَا
وَعِبْدُ اللَّيْل مَنَّاهَا
غَرِيْبُ الدَّارِ أَزْهَارَا
فَدَاختْ فِيْ مَحَاسِنِهَا
وَصَارَتْ مِثْلُ تَذْكَارِ الفَرَاشَاتِ.

13 مارس 2014

تذكرني

تَذْكُرُنِي مِرْآةُ العَيْنِ
وَفَتَاةٌ كَانَتْ تَشْكُو وَرَمًا بِالمُخِّ.

17 مارس 2014

تسألني الأيام

تَسْأَلُنِي الأَيَّامُ
عَنْ جَدْوَى أُسْلُوْبِ المَدْحِ
فِيْ زَمَنٍ مَهْدُوْدِ الأَرْكَانِ
فِيْ أَرْضٍ خَصَّبَهَا دِيْكُ الجِنِّ
وَتَأَبَّطَ شَرًّا.

18 مارس 2014

تنوين

تَنْوِيْنُ الهَمْزَةِ مُعْجِزَةٌ وَبَهَاءُ
فِيْ الوَتَدِ المَفْرُوْقِ
أَوْ سَبَبٍ تَسْكُنُهُ الهَاءُ
قَدْ كَانَتْ كَلِمَاتِي خَبَنٌ
يَزْحَفُ مِنْ جُحْرِ التَّوْرِيَةِ
نَحْوَ بَرَاحِ الفِعْلِ
فِيْهَا سُخْطٌ وَغَنَاءُ.

18 مارس 2014

ثورة التوحيد

ثَوْرَةُ التَّوْحِيْدِ فِيْ العَهْدِ البَعِيْدِ
شَكَّلتْ لَوْنَ الزَّمَانِ
وَالخُدُوْدِ
وَانْتَقَتْ لِلْعَبْدِ فِكْرًا مِنْ حَدِيْدِ
فَلْنُبَاغِتْ عَصْرَنَا بِالأَنْبِيَاءِ
كَيْ يَعُوْدَ المَجْدُ لِلرَّبِّ السَّعِيْدِ.

1 مارس 2014

جبهة الانقاذ

جَبْهَةُ الإِنْقَاذِ حَطَّتْنِي عَلَى دَرْبٍ صَعِيْبِ
لَسْتُ وَحْدِي مَنْ هَوَاهَا
بَلْ هَوَاهَا
كُلُّ ذِي وَجْهٍ كَئِيْبِ.

12 مارس 2014





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السيد عبد الله سالم

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