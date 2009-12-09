أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مرام عطية - أرزةٌ شامخةٌ


اخر الافلام











المزيد.....

أرزةٌ شامخةٌ


مرام عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 10:03
المحور: الادب والفن
    


معطفُ الشَّوقِ في خافقهِ قصيرٌ بالٍ ، لايبرِّدُ قيظَ الجوى ، أو يصدُّ هجومَ الزمهريرِ الزاحفَ من بلادٍ قطبيةٍ متجمِّدةٍ ، مزَّقتهُ رياحُ الإهمالِ و شفراتُ البعدِ ، خيوطهُ المنسوجةِ من حريرِ اللهفةِ ، وأصوافِ التلاقي تبدَّدتْ منذ حقبٍ عديدةٍ ، رسمَ العثُّ فيها خرائطَ لأقاليمَ جديدةٍ
لا تحتاجُ في أعنفِ الهزاتِ لمقياسِ ريختر أو حتى ميزانِ حرارةٍ في الصداعِ
والطقسُ شتويٌّ باردٌ ، السنونواتُ هربتْ من أعاصيرهِ الغاضبةِ ، وراحتْ تبحثُ في صدرها عن ملجأٍ رحيمٍ و نثارِ قمحٍ أو فتاتِ خبزٍ تقتاتهُ لتسكتَ صراخَ أبنائها،
عاصفةٌ شرقيَّةٌ جائعةٌ التهمتْ بيادرَ الصمتِ الثَّريَّةِ
طوفانٌ جارف يقتلعُ جذورَ الصبرِ ويكسرُ جذوعَ
الحنانِ
أرزةٌ شامخةٌ تضمُّ عصافيرها بين الشِّغافِ ، تتنهدُ، تناشدُ إِلَهَ السَّحابِ أمطارَ اللطفِ وثلوجَ الفرجِ
تتسربلُ أجنحةَ النسورِ ، وتلبسُ عباءةَ الصَّبارِ السَّميكةِ ، تخيطُ لصغارها معاطفَ من كتَّانِ الضلوعِ ، و حرارةِ النبضِّ في العشقِ و الخشوعِ لاصقيعَ في فصولِ الحبِّ أو فتورَ في مواقدِ شرايينها
ترنو للشَّمسِ ، تسائلُ الربيعَ لفازها أزهارَ الحلمِ والتؤدة ، و لوجهها هديلَ الحمام
تمنحها مقلمتهُ ممحاةً تمحوّ بها خرائطَ العثِّ في معطفهِ المهترئ
و ماسورةَ حنينْ تقيسُ خصرَ الشَّوقِ ومساحاتِ الحبِّ المسلوبةِ في جسدها الأخضرِ
مهندسةٌ معماريَّةٌ ترمِّمِ مايقررهُ مهندس الاتصالاتِ في جمهوريةِ المَدَنيةِ والحضارةِ
-------
مرام عطية





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مرام عطية

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- تراتيلُ مريم
- موكب الربيع
- للثورة شوقٌ
- أرزةٌ من شموخِ قاسيونَ
- في أرخبيلُ عينيكَ .... غيومُ وطنها
- حزمُ النور في صوتكَ ......خزفُ دلالٍ
- حينما تأتي سأخبرك
- اصطفى الجمالُ أميرتهُ من أقاليمها الخضراء
- سنديانةُ القلبِ
- سهولها .... من شريانكَ الأخضرِ
- شجرةُ الأحلامِ
- بكارةَ الأمنياتِ
- عطُركِ شلَّالٌ ياأمِّي
- ياأخي
- عزف على أوتار مريمانا
- نيران مريمانا
- لن أخذلكَ ياوطني
- نبتتْ خطاكَ ياقمرُ
- تمرُّ أميراً على سهولي
- يانسمةً من حقولِ الصِّبا

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- وقف محرر مجلة غاي تايمز للمثليين بسبب تغريدات عنصرية
- .نص(1917 _ 2003) بمناسبة مئوية الثوره العماليه المظفره.
- لماذا خسرت أميركا كل حروبها؟
- يصدر حديثا للشاعر والقاص أشرف البولاقى، المجموعة القصصية، -خ ...
- مصادرة عدد كبير من الكُتب المشاركة في معرض الكويت للكتاب
- صدر حديثا النسخة العربية من كتاب -قاموس الحركات الاجتماعية- ...
- توقعات ببيع لوحة للمسيح بأكثر من 150 مليون دولار
- في ذكرى اليوم العالمي للفلسفة.. تعرّف على أمّ العلوم
- قمة الاتحاد الأوربي-افريقيا: لا تغير في موقف الاتحاد الأوربي ...
- -الحقل والفلاح- لفان غوخ بـ81.3 مليون $

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مرام عطية - أرزةٌ شامخةٌ