

مرام عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 10:03

المحور: الادب والفن









معطفُ الشَّوقِ في خافقهِ قصيرٌ بالٍ ، لايبرِّدُ قيظَ الجوى ، أو يصدُّ هجومَ الزمهريرِ الزاحفَ من بلادٍ قطبيةٍ متجمِّدةٍ ، مزَّقتهُ رياحُ الإهمالِ و شفراتُ البعدِ ، خيوطهُ المنسوجةِ من حريرِ اللهفةِ ، وأصوافِ التلاقي تبدَّدتْ منذ حقبٍ عديدةٍ ، رسمَ العثُّ فيها خرائطَ لأقاليمَ جديدةٍ

لا تحتاجُ في أعنفِ الهزاتِ لمقياسِ ريختر أو حتى ميزانِ حرارةٍ في الصداعِ

والطقسُ شتويٌّ باردٌ ، السنونواتُ هربتْ من أعاصيرهِ الغاضبةِ ، وراحتْ تبحثُ في صدرها عن ملجأٍ رحيمٍ و نثارِ قمحٍ أو فتاتِ خبزٍ تقتاتهُ لتسكتَ صراخَ أبنائها،

عاصفةٌ شرقيَّةٌ جائعةٌ التهمتْ بيادرَ الصمتِ الثَّريَّةِ

طوفانٌ جارف يقتلعُ جذورَ الصبرِ ويكسرُ جذوعَ

الحنانِ

أرزةٌ شامخةٌ تضمُّ عصافيرها بين الشِّغافِ ، تتنهدُ، تناشدُ إِلَهَ السَّحابِ أمطارَ اللطفِ وثلوجَ الفرجِ

تتسربلُ أجنحةَ النسورِ ، وتلبسُ عباءةَ الصَّبارِ السَّميكةِ ، تخيطُ لصغارها معاطفَ من كتَّانِ الضلوعِ ، و حرارةِ النبضِّ في العشقِ و الخشوعِ لاصقيعَ في فصولِ الحبِّ أو فتورَ في مواقدِ شرايينها

ترنو للشَّمسِ ، تسائلُ الربيعَ لفازها أزهارَ الحلمِ والتؤدة ، و لوجهها هديلَ الحمام

تمنحها مقلمتهُ ممحاةً تمحوّ بها خرائطَ العثِّ في معطفهِ المهترئ

و ماسورةَ حنينْ تقيسُ خصرَ الشَّوقِ ومساحاتِ الحبِّ المسلوبةِ في جسدها الأخضرِ

مهندسةٌ معماريَّةٌ ترمِّمِ مايقررهُ مهندس الاتصالاتِ في جمهوريةِ المَدَنيةِ والحضارةِ

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مرام عطية