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إليك إليك..


ميلينا مطانيوس عيسى
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 02:05
المحور: الادب والفن
    


إليك إليك..
لا ولن أجرؤ..
وسأبقى جنية خذلتها المرايا
أرتق ثقب القلب
وأصهر ما تبقى من كوثر
تحت إبط كافر
وظفر باهم محموم
وها إنه الصقيع الأزلي
منه وإليه أهرب
ميلينا مطانيوس عيسى





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ميلينا مطانيوس عيسى

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميلينا مطانيوس عيسى - إليك إليك..